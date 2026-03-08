江啟臣赴澳洲出席台商活動 盼增進實質雙邊關係

立法院副院長江啟臣昨天前往澳洲雪梨，並以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會系列活動，江啟臣表示，此行除出席世總活動外，亦將與澳洲政要、產業界及智庫進行交流，期盼能實質增進雙邊關係。

江啟臣辦公室今天上午發出新聞稿表示，江啟臣昨天代表中華民國立法院及立法院長韓國瑜前往澳洲雪梨，出席世界台灣商會聯合總會系列活動，向海外台商表達立法院的堅定支持；另有國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委林楚茵及羅美玲也一同出席世總系列活動。

江啟臣表示，台澳經貿關係密切，台灣是澳洲第7大貿易夥伴、澳洲則為台灣第8大貿易夥伴；澳洲擁有豐富的能源、礦產與農產資源。台澳在教育與文化領域亦長期合作密切，特別是台澳打工度假協定簽署20餘年來，累計已有超過20萬名台灣青年赴澳服務於各行各業，成為兩國深化民間情誼的重要橋梁。

江啟臣說，面對現今全球局勢緊張及地緣政治動盪，此行除出席世總活動外，亦將與澳洲政要、產業界及智庫進行交流，針對區域安全、產業鏈合作及經貿往來等關鍵議題深度交換意見，期盼能實質增進雙邊關係。

江啟臣強調，雖然此行赴澳時間不長，實際可運用時間僅兩天半，但會在有限時間內發揮最大效益。一方面支持台商、關懷在地僑胞，並期盼能與澳洲在各領域有更深入的交流，拉近彼此的距離。

江啟臣也說，此行在全球局勢變動之際，透過多層次的國會外交，推動台澳雙邊在能源、礦產、高科技及青年交流等面向能持續深化合作。