快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣赴澳洲出席台商活動 盼增進實質雙邊關係

中央社／ 台北8日電

立法院副院長江啟臣昨天前往澳洲雪梨，並以「中華民國立法院世界台商之友會」會長的身分，出席世界台灣商會聯合總會系列活動，江啟臣表示，此行除出席世總活動外，亦將與澳洲政要、產業界及智庫進行交流，期盼能實質增進雙邊關係。

江啟臣辦公室今天上午發出新聞稿表示，江啟臣昨天代表中華民國立法院及立法院長韓國瑜前往澳洲雪梨，出席世界台灣商會聯合總會系列活動，向海外台商表達立法院的堅定支持；另有國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委林楚茵羅美玲也一同出席世總系列活動。

江啟臣表示，台澳經貿關係密切，台灣是澳洲第7大貿易夥伴、澳洲則為台灣第8大貿易夥伴；澳洲擁有豐富的能源、礦產與農產資源。台澳在教育與文化領域亦長期合作密切，特別是台澳打工度假協定簽署20餘年來，累計已有超過20萬名台灣青年赴澳服務於各行各業，成為兩國深化民間情誼的重要橋梁。

江啟臣說，面對現今全球局勢緊張及地緣政治動盪，此行除出席世總活動外，亦將與澳洲政要、產業界及智庫進行交流，針對區域安全、產業鏈合作及經貿往來等關鍵議題深度交換意見，期盼能實質增進雙邊關係。

江啟臣強調，雖然此行赴澳時間不長，實際可運用時間僅兩天半，但會在有限時間內發揮最大效益。一方面支持台商、關懷在地僑胞，並期盼能與澳洲在各領域有更深入的交流，拉近彼此的距離。

江啟臣也說，此行在全球局勢變動之際，透過多層次的國會外交，推動台澳雙邊在能源、礦產、高科技及青年交流等面向能持續深化合作。

打工度假 林楚茵 羅美玲

延伸閱讀

影／楊瓊瓔將辦二場很不一樣的萬人造勢活動 素人上台助講

江啟臣開北屯見面會 藍營民代相挺

舉辦台港澳足球交流賽 策進會：深化三地默契與信任

林佳龍自吐瓦魯返台 持續透過榮邦計畫深化兩國關係

相關新聞

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。