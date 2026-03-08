快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋參香不忘台韓大戰 賴總統：希望贏韓國

中央社／ 新北市8日電

總統賴清德今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，他許下3個心願，包括，台灣國泰民安風調雨順、民進黨立委蘇巧慧高票當選新北市長，以及世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天與韓國隊交手，希望「台灣可以贏韓國隊」。

賴總統今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，蘇巧慧等人陪同。

賴總統致詞提到，今天很開心再度來到板橋大井頭福德祠參拜土地公，叩謝神恩，他是來還願，總統大選前有來參拜，希望土地公保佑他順利當選，已經當選1年多，他來還願叩謝神恩、答謝土地公。

賴總統表示，有神也需要人幫忙，他叩謝土地公的神恩，也要感謝所有父老鄉親，因為大家去投票，謝謝大家對他的疼惜，他會更加打拚回報大家。

賴總統說，今天來參拜，心願比較多，因為當總統工作比較多。他一求大展神通保佑台灣國泰民安、風調雨順，大井頭四時無災八節有慶，所有善男信女闔家平安賺大錢。

賴總統表示，第2求是希望蘇巧慧高票當選，蘇巧慧人如其名，很乖巧，很會做事。

賴總統細數政府施政政績，包括，育兒津貼、高中職免學費、長照3.0等。他說，台灣經濟進步至今，不希望有任何一個孩子生活在辛苦家庭要唸書卻沒有錢可以唸書；政府要做好教育資源，讓每一個人想要唸書都有書可以唸。

總統也提到，政府對人民加強照顧的政策，包括國民年金、老農津貼、每年為勞工基本工資加薪連續10年、為軍公教加薪、提高軍警特殊加給讓軍人放心站在第一線保護國家社會安全，以及減稅政策等。

賴總統說，這些政策是中央做的工作，未來地方市長也很重要，以後蘇巧慧當市長，孩子吃飯讀書不用錢。這些政策如果要過，議員也要支持，「請大家市長全力支持蘇巧慧，議員也要支持。」

最後，賴總統說，他今天還有第3個請求，現在台灣剛好跟韓國要打棒球。大家沒有在家裡看電視來到這裡很感謝大家，「大家趕快回去幫我們台灣隊加油，讓我們台灣可以贏韓國隊。」

韓國 台灣隊 賴總統 蘇巧慧 台灣

延伸閱讀

選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚

副總統：將挫折跌倒化為更強動力 為自己與台灣加油

經典賽／台澳戰賴總統在哪看球？ 潘孟安一張照片透端倪

相關新聞

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。