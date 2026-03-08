板橋參香不忘台韓大戰 賴總統：希望贏韓國

總統賴清德今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，他許下3個心願，包括，台灣國泰民安風調雨順、民進黨立委蘇巧慧高票當選新北市長，以及世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天與韓國隊交手，希望「台灣可以贏韓國隊」。

賴總統今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，蘇巧慧等人陪同。

賴總統致詞提到，今天很開心再度來到板橋大井頭福德祠參拜土地公，叩謝神恩，他是來還願，總統大選前有來參拜，希望土地公保佑他順利當選，已經當選1年多，他來還願叩謝神恩、答謝土地公。

賴總統表示，有神也需要人幫忙，他叩謝土地公的神恩，也要感謝所有父老鄉親，因為大家去投票，謝謝大家對他的疼惜，他會更加打拚回報大家。

賴總統說，今天來參拜，心願比較多，因為當總統工作比較多。他一求大展神通保佑台灣國泰民安、風調雨順，大井頭四時無災八節有慶，所有善男信女闔家平安賺大錢。

賴總統表示，第2求是希望蘇巧慧高票當選，蘇巧慧人如其名，很乖巧，很會做事。

賴總統細數政府施政政績，包括，育兒津貼、高中職免學費、長照3.0等。他說，台灣經濟進步至今，不希望有任何一個孩子生活在辛苦家庭要唸書卻沒有錢可以唸書；政府要做好教育資源，讓每一個人想要唸書都有書可以唸。

總統也提到，政府對人民加強照顧的政策，包括國民年金、老農津貼、每年為勞工基本工資加薪連續10年、為軍公教加薪、提高軍警特殊加給讓軍人放心站在第一線保護國家社會安全，以及減稅政策等。

賴總統說，這些政策是中央做的工作，未來地方市長也很重要，以後蘇巧慧當市長，孩子吃飯讀書不用錢。這些政策如果要過，議員也要支持，「請大家市長全力支持蘇巧慧，議員也要支持。」

最後，賴總統說，他今天還有第3個請求，現在台灣剛好跟韓國要打棒球。大家沒有在家裡看電視來到這裡很感謝大家，「大家趕快回去幫我們台灣隊加油，讓我們台灣可以贏韓國隊。」