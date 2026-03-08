卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

面對卓揆赴日有綠委表示，這是台日斷交後的外交大突破，王鴻薇說，早在2022年賴清德總統擔任時任副總統在日本前首相安倍晉三遭遇槍襲逝世時，賴就以家族友人身分私人前往弔祭，將卓榮泰赴日觀看經典賽誇大為台日斷交後最高層級交流言過其實，且行政院也稱是私人行程，看起來沒有更進一步資訊能透漏。

王鴻薇也質疑，傳出卓是包華航私人專機前往，但包機通常要花費好幾百萬費用不低，那這筆錢到底是誰出的，如果是公帑負擔院長的私人行程花費，恐配也應問納稅人，特別是現在中東戰事嚴重，很多僑民、遊客都想要離開戰爭地區，但外交部沒有任何撤僑行動甚至稱留在當地最安全。

王鴻薇說，如果中央政府沒辦法安派專機撤僑，但卻可以提供給院長私人行程，恐怕違反社會觀感，也讓民眾認為，國家無法保護海外民眾。