卓榮泰搭華航包機飛日看經典賽 藍營轟：難道是納稅人買單？

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽。圖／報系資料照
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽。圖／報系資料照

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。對此，台北市松信區市議員擬參選人楊智伃指出，卓榮泰私人行程赴日看經典賽搭華航專機，包機來回花千萬，難道是納稅人買單？

她說，今晚媒體獨家揭露，卓榮泰一個保密到家的「私人行程」，竟然是搭乘華航轉機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球？前幾天，民進黨立委 22人不投票，已經被罵爆，行政院長卻又被爆出 搭專機出國看球，這樣的畫面，人民看得下去嗎？

楊智伃表示，行政院對外說這是「私人行程」，但消息卻刻意透過媒體操作，甚至還要洗風向，說是「斷交54年首例」的重要行程？如果真的是私人行程，為什麼需要專機？如果只是看球賽，為什麼還要包裝成外交突破？

她說，用最粗略的方式算包機一趟日本，一個人去日本約3萬5，一台客機至少150人機位，包機一趟都要500萬元，卓榮泰的財產申報也才900萬，來回不就1000萬，卓榮泰若不是花納稅人錢包機，難不成要破產、負債去日本看棒球嗎？

楊智伃表示，請卓榮泰好好解釋，這些錢到底從哪裡來？有沒有相關維安人力的浪費？這些浪費的資源誰要負責？

楊智伃說，更何況現在 立法院仍在總質詢期間，台灣也正面臨國際局勢動盪。中東衝突升溫，甚至有旅外國人想要逃難，都不到飛機，本周外交部竟然還要他們「等等」？結果國民逃難慢慢等，行政院長飛去日本看球跑第一？

她說，全民都熱愛棒球、支持棒球，這沒有問題。但不要 拿棒球當政治包裝，更不要 為了蹭棒球熱度、賺政治紅利，忽視民意、濫用權力與人民的納稅錢。

