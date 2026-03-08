聽新聞
預告修法刪投標限制 工程會踩煞車

聯合報／ 記者劉懿萱李人岳／台北報導

行政院公共工程委員會預告修正政府採購法，刪除須三家廠商投標限制等條文引發爭議，工程會昨踩煞車，稱預告期間收到各界多元建言，決定調整修法期程，本會期不送立法院審議。而國民黨民眾黨本會期優先法案，都有採購法修正草案，就算沒有政院版，仍有望在委員會排審。

工程會表示，採購制度精進應以「社會共識」為前提，優先確保現行制度穩健執行，因此調整修法期程，採購法中「三家廠商投標始得開標」規定，將維持現行條文。

國民黨、民眾黨本會期優先法案皆納採購法修正草案，民眾黨團總召陳清龍曾說，過去超思雞蛋、茶葉行標下千萬資訊標案、裝修公司得標國防部六億炸彈等，凸顯政府採購弊案層出不窮。民眾黨團主張，修法強化投標廠商基本資格要求、要納入財務能力最低門檻、過往實績必須列入參考。

國民黨多位立委提出不同的修法草案，包括陸資廠商不得參與涉及國安、資安及關鍵基礎設施採購，或作為決標對象及分包廠商；涉及巨額採購舞弊，加重刑事責任、明定現任各級民意代表不得任採購評選委員、明定評選委員會專家學者，不得為現職或最近三年內曾任政府機關人員或政黨黨務工作人員，以符合旋轉門條款等。

國民黨 民眾黨 立法院

