柯文哲：陸配任立委 黨內民調逾半不支持

聯合報／ 記者郭韋綺蔡晉宇屈彥辰劉懿萱／連線報導

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲昨自曝民眾黨內部民調顯示，有逾半不支持陸配任立委，他坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍；柯也喊話賴清德總統，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉。」

柯文哲昨在高雄三民區參加座談會，提到最近因為李貞秀事件，民眾黨內部做了民調，題目是「陸配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立法委員」，結果顯示超過百分之五十受訪者贊成，反對者只有百分之三十多。

當時秘書長周榆修看到民調結果後，表情凝重地告訴他，難怪民進黨會在這個議題追打，「因為這確實符合目前台灣社會的主流民意」。

柯文哲坦言，李貞秀事件讓民眾黨在政治上扣分，但這份民調數字讓他震撼，反問「陸配有對不起台灣人嗎？」他說，從民調數字來看，台灣社會對陸配確實存在某種歧視心態，如果依民意處理，「我們可能就會把李貞秀開除掉」，因為繼續爭議下去，對民眾黨而言確實是在流血。

中選會人事案最快在三月十三日立法院會投票，盡管個別綠委對主委被提名人游盈隆仍有意見，但一致投同意票應無問題；在野陣營則表示，對於國民黨、民眾黨推薦的人選將本上不會刷掉，游盈隆通過機會也高，但七位被提名人要全數過關，也不太容易。

