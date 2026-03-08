聽新聞
新聞眼／卓揆打政治擦邊球 可有評估後座力？

聯合報／ 本報記者張文馨
行政院長卓榮泰現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。圖／取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。圖／取自卓榮泰臉書

行政院長卓榮泰訪問日本，看似透過體育打政治擦邊球，實際上蘊含內外風險，不知道卓院長看出來了沒？

首先，這絕對不是私人行程，請問，什麼私人行程會被自家立委定義為「棒球外交」，還需要駐日代表和運動部長相陪？

以此為基礎，一個帶有政治性質的非私人訪問，在一個同步承受美中勢力擠壓的日本，其敏感性不言而喻。固然我方就此行與日方達成一定程度的默契，此舉勢必會引發北京不滿，後續反制行動可預期。

誠然，台灣絕對不可能因為北京反對，就不採取有利自身的行動，但是，對方友善提供台灣外交突破空間的時候，我方也應相對友善思考，給予對方迴旋空間，讓這次的進展成為未來雙邊關係發展的立足點，而非曇花一現。

從日本首相高市早苗堅持台灣有事就是日本有事，到日本自民黨幹事長代行萩生田光一交涉卓揆訪日，不排除日方希望以此來站穩美國戰隊的立場，即便如此，日方依然有其「一個中國政策」，依然顧忌北京的態度。高市早苗本月中旬要訪問美國，美國總統川普本月底要訪問北京，會晤中國大陸國家主席習近平，任何風吹草動都可能成為高層交手的籌碼，台灣要如何掌握主動權？

除了對外關係的敏感複雜，卓院長看到國人對棒球的熱情，可能自己也相當投入，但是，搭乘包機到東京，進入場內還是內野，觀賽位置絕佳；說好聽的是與民同樂，看在很多搶不到球賽門票，黃牛票貴到令人咋舌，或是幸運買到票，卻還要為了高額機票不得不轉機前往現場的球迷來說，卓揆包機帥氣登場，相對剝奪感會有多深？

前年十二強賽事徹底點燃台灣對棒球的熱情和認同感，今年的大賽在台灣引發高度討論和關注，卓揆的一次出手，背後牽扯不只內外因素，還要當心球打不成，反而丟出一記暴投。

北京 自民黨 日本 經典賽

