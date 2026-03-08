卓榮泰赴日看經典賽 學者：台日試水溫 無助緩解兩岸

行政院長卓榮泰昨日現身ＷＢＣ球場觀賽。創下一九七二年兩國斷交後閣揆訪日首例。學者分析，此為台日關係上新的試水溫，中日關係不佳，日本首相高市早苗或在挑戰「一個中國」，未來，她若仍試圖測試紅線，北京絕不會置之不理；就台日關係是突破，但在兩岸關係上無助緩解敵意。

輔仁大學日文系學術特聘教授何思慎說，不清楚卓榮泰此行為官式拜會，或單純看球。上回有我高層官員赴日，是時任副總統的現任總統賴清德出席已故日相安倍晉三葬禮，卓揆看球應該是台日斷交後的首例。

何思慎指出，這是台日關係「新的試水溫」，如果只是看球賽，對台日關係的實質效果非常有限；若卓揆有私下拜會或公開行程，或者在東京或其他地方演講，效果跟意義不同。

何思慎分析，目前中日關係不佳，日本知道此舉可能刺激北京當局，但中日關係沒有改善跡象，日本自然沒有顧慮。高市早苗或許在挑戰「一中」，但若拿捏不好，真踩到一中的底線，中國大陸之後應有反應。他說，不排除中日關係未來更壞，若高市持續在兩岸之間，採取這種「擦邊球」或試圖測試紅線，北京絕對不會置之不理。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博說，不確定卓榮泰以私人或官方身分前往，中日關係緊張，日本對台灣好等於是回應中國大陸；台日關係假如著重在經貿層次和民主價值同盟，我方早就可去，卓榮泰現在去，原因可能因中日關係惡化，我方「撿個順便」。

黃奎博表示，卓榮泰出訪，在台日關係上是個突破，但無助緩解兩岸間惡化的敵意。

淡江大學戰略所副教授黃介正表示，不如思考北京會如何看，閣揆赴日，可大可小，若是單純觀看球賽，沒有政治活動，平常心看待即可。