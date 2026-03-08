卓揆赴日看經典賽 藍委質疑公器私用 綠委稱外交突破

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應大不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？行政院應主動說明。

民進黨立委林楚茵表示，這場比賽不只是一場勝利，更在東京促成一次外交突破，因為卓榮泰此行，也創下台日斷交五十四年來現任行政院長赴日的首例。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文透露，他本月三日拜會日本自民黨籍眾議員萩生田光一時，意外得知此訊息；當時萩生田向他表示卓即將來訪，郭驚訝反問「真的嗎？」日方則表達希望保密、行政院也期望低調進行。接洽方面，日方由萩生田處理，台灣窗口應是台灣日本關係協會會長謝長廷。

國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，當國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

林沛祥質疑，卓榮泰此行是否包機前往觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院應主動說明清楚，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

國民黨立院黨團表示，棒球是國球，為中華隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受，卓榮泰開口閉口政府沒錢，沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？

民眾黨立委對此議題則無回應。