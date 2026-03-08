聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆赴日看經典賽 藍委質疑公器私用 綠委稱外交突破

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰劉懿萱／台北報導

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應大不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？行政院應主動說明。

民進黨立委林楚茵表示，這場比賽不只是一場勝利，更在東京促成一次外交突破，因為卓榮泰此行，也創下台日斷交五十四年來現任行政院長赴日的首例。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文透露，他本月三日拜會日本自民黨籍眾議員萩生田光一時，意外得知此訊息；當時萩生田向他表示卓即將來訪，郭驚訝反問「真的嗎？」日方則表達希望保密、行政院也期望低調進行。接洽方面，日方由萩生田處理，台灣窗口應是台灣日本關係協會會長謝長廷。

國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，當國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

林沛祥質疑，卓榮泰此行是否包機前往觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院應主動說明清楚，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

國民黨立院黨團表示，棒球是國球，為中華隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受，卓榮泰開口閉口政府沒錢，沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？

民眾黨立委對此議題則無回應。

林楚茵 公器私用 卓榮泰

延伸閱讀

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

冷眼集／22綠委集體失職 只忙跑行程出國看棒球 不顧民生

立院通過TPASS等38新興計畫！藍指22綠委缺席、拿民生來鬥爭

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，中華隊昨對上捷克，以十四比○提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰搭乘華航包機，旋風現身東京巨蛋球場觀賽，創下中華民國與日本一九七二年斷交以來，現任閣揆赴日首例。行政院表示，這是卓揆私人行程，趁假日當天來回，其餘沒有評論。

卓揆赴日看經典賽 藍委質疑公器私用 綠委稱外交突破

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應大不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？行政院應主動說明。

卓榮泰赴日看經典賽 學者：台日試水溫 無助緩解兩岸

行政院長卓榮泰昨日現身ＷＢＣ球場觀賽。創下一九七二年兩國斷交後閣揆訪日首例。學者分析，此為台日關係上新的試水溫，中日關係不佳，日本首相高市早苗或在挑戰「一個中國」，未來，她若仍試圖測試紅線，北京絕不會置之不理；就台日關係是突破，但在兩岸關係上無助緩解敵意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。