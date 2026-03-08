卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，中華隊昨對上捷克，以十四比○提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰搭乘華航包機，旋風現身東京巨蛋球場觀賽，創下中華民國與日本一九七二年斷交以來，現任閣揆赴日首例。行政院表示，這是卓揆私人行程，趁假日當天來回，其餘沒有評論。

據指出，卓榮泰昨日上午抵達日本，在駐日代表李逸洋和運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。不只被民眾巧遇，在國內媒體轉播畫面中，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌及李洋等人陪同坐在觀眾席，賽後和熱情球迷擊掌和握手致意。

行政院長卓榮泰昨天清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。本報資料照片

據本報掌握，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。註冊編號Ｂ─一八一二二的空中巴士A321-neo客機擔任此次航班，前天晚間即由桃園機場飛抵松山機場待命，昨日清晨六時許，以華航ＣＩ─一八八八班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，於當地時間上午九時三十分抵達羽田機場。

卓榮泰觀賞完台捷大戰後，晚間搭乘ＣＩ─一八八九專機，於當地時間七時卅六分（台北時間六時卅六分）起飛，台北時間晚間九時四十六分返抵松山機場，同樣停在松指部專機停機坪。扣除觀賽時間，還在東京多停留近五個小時，不排除在這段期間會晤日方政要。

一九九四年十月廣島亞運期間，時任行政院副院長徐立德曾以中華亞運代表團總領隊的身分，參加開幕典禮等一系列活動。賴清德總統擔任副總統時，曾經於二○二二年七月赴日參加已故首相安倍晉三的喪禮。日方證實此事，但指賴清德是以私人身分到訪。

針對卓榮泰訪日看球賽，行政院相關人士透露，這是卓揆私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。據了解，我與日方達成默契，將不會對外說明卓榮泰的旋風式日本行程。

卓榮泰昨晚返台，今天上午十時卅分將出席中華電信在台北車站舉辦的世界棒球經典賽公播應援活動，與民眾共同欣賞台韓大戰。

對於卓榮泰搭乘包機前往東京，華航沒有回應。據了解，包機一架A321neo客機約一五○萬元到二○○萬元。

至於這趟包機費用為何、由誰埋單，至截稿前，行政院沒有回應。