聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

聯合報／ 記者李人岳甘芝萁／台北報導
世界棒球經典賽台灣對捷克比賽，行政院長卓榮泰（中）被台灣球迷目擊親赴現場看球，一起高喊「Team Taiwan」。（中央社）
世界棒球經典賽台灣對捷克比賽，行政院長卓榮泰（中）被台灣球迷目擊親赴現場看球，一起高喊「Team Taiwan」。（中央社）

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，中華隊昨對上捷克，以十四比○提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰搭乘華航包機，旋風現身東京巨蛋球場觀賽，創下中華民國與日本一九七二年斷交以來，現任閣揆赴日首例。行政院表示，這是卓揆私人行程，趁假日當天來回，其餘沒有評論。

據指出，卓榮泰昨日上午抵達日本，在駐日代表李逸洋和運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。不只被民眾巧遇，在國內媒體轉播畫面中，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌及李洋等人陪同坐在觀眾席，賽後和熱情球迷擊掌和握手致意。

行政院長卓榮泰昨天清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。本報資料照片
行政院長卓榮泰昨天清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。本報資料照片

據本報掌握，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。註冊編號Ｂ─一八一二二的空中巴士A321-neo客機擔任此次航班，前天晚間即由桃園機場飛抵松山機場待命，昨日清晨六時許，以華航ＣＩ─一八八八班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，於當地時間上午九時三十分抵達羽田機場。

卓榮泰觀賞完台捷大戰後，晚間搭乘ＣＩ─一八八九專機，於當地時間七時卅六分（台北時間六時卅六分）起飛，台北時間晚間九時四十六分返抵松山機場，同樣停在松指部專機停機坪。扣除觀賽時間，還在東京多停留近五個小時，不排除在這段期間會晤日方政要。

一九九四年十月廣島亞運期間，時任行政院副院長徐立德曾以中華亞運代表團總領隊的身分，參加開幕典禮等一系列活動。賴清德總統擔任副總統時，曾經於二○二二年七月赴日參加已故首相安倍晉三的喪禮。日方證實此事，但指賴清德是以私人身分到訪。

針對卓榮泰訪日看球賽，行政院相關人士透露，這是卓揆私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。據了解，我與日方達成默契，將不會對外說明卓榮泰的旋風式日本行程。

卓榮泰昨晚返台，今天上午十時卅分將出席中華電信在台北車站舉辦的世界棒球經典賽公播應援活動，與民眾共同欣賞台韓大戰。

對於卓榮泰搭乘包機前往東京，華航沒有回應。據了解，包機一架A321neo客機約一五○萬元到二○○萬元。

至於這趟包機費用為何、由誰埋單，至截稿前，行政院沒有回應。

卓榮泰 經典賽 台日關係

延伸閱讀

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

卓榮泰現身東京WBC現場 看中華隊大勝捷克

華航挺「Team Taiwan」2026 WBC 世界棒球經典賽指定航空

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

世界棒球經典賽Ｃ組預賽，中華隊昨對上捷克，以十四比○提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰搭乘華航包機，旋風現身東京巨蛋球場觀賽，創下中華民國與日本一九七二年斷交以來，現任閣揆赴日首例。行政院表示，這是卓揆私人行程，趁假日當天來回，其餘沒有評論。

卓揆赴日看經典賽 藍委質疑公器私用 綠委稱外交突破

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應大不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？行政院應主動說明。

卓榮泰赴日看經典賽 學者：台日試水溫 無助緩解兩岸

行政院長卓榮泰昨日現身ＷＢＣ球場觀賽。創下一九七二年兩國斷交後閣揆訪日首例。學者分析，此為台日關係上新的試水溫，中日關係不佳，日本首相高市早苗或在挑戰「一個中國」，未來，她若仍試圖測試紅線，北京絕不會置之不理；就台日關係是突破，但在兩岸關係上無助緩解敵意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。