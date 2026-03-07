我外交部撤離中東滯留民眾 巴林處人道併助大陸籍人士

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，持續協助民眾離開中東地區，其中駐巴林代表處在協助有意撤離的滯留民眾時，基於人道考量，同時協助1名與台灣民眾同行的中國籍人士。外交部呼籲，滯留當地且需協助的民眾請儘速與各相關館處聯繫。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部持續協助民眾離開中東地區，駐巴林代表處今天全程派員協助3名民眾，經陸路赴沙烏地阿拉伯搭乘商業航班離境；此外，駐阿曼代表處今天也接應由駐杜拜辦事處派員全程護送之前滯留在阿聯大公國的民眾與眷屬共11人。

外交部也提到，駐以色列代表處協助1名民眾依其意願於6日順利入境埃及，以利規劃搭機離境；駐巴林代表處在協助有意撤離的滯留民眾時，基於人道考量，同時協助1名與台灣民眾同行的中國籍人士。

外交部強調，相關駐外館處持續因應近期中東多國領空仍關閉的情勢，積極協助有意離境的民眾，以陸路方式轉往空域開放的鄰國搭乘商業航班返台。

外交部提醒，民眾可參考外交部官網「中東情勢服務專區」，掌握政府最新發布資訊及協助規畫情形。滯留當地且需協助的民眾，請儘速與各相關館處聯繫，以利提供妥適協助及後續安排。