快訊

美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

聽新聞
0:00 / 0:00

我外交部撤離中東滯留民眾 巴林處人道併助大陸籍人士

中央社／ 台北7日電

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，持續協助民眾離開中東地區，其中駐巴林代表處在協助有意撤離的滯留民眾時，基於人道考量，同時協助1名與台灣民眾同行的中國籍人士。外交部呼籲，滯留當地且需協助的民眾請儘速與各相關館處聯繫。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部持續協助民眾離開中東地區，駐巴林代表處今天全程派員協助3名民眾，經陸路赴沙烏地阿拉伯搭乘商業航班離境；此外，駐阿曼代表處今天也接應由駐杜拜辦事處派員全程護送之前滯留在阿聯大公國的民眾與眷屬共11人。

外交部也提到，駐以色列代表處協助1名民眾依其意願於6日順利入境埃及，以利規劃搭機離境；駐巴林代表處在協助有意撤離的滯留民眾時，基於人道考量，同時協助1名與台灣民眾同行的中國籍人士。

外交部強調，相關駐外館處持續因應近期中東多國領空仍關閉的情勢，積極協助有意離境的民眾，以陸路方式轉往空域開放的鄰國搭乘商業航班返台。

外交部提醒，民眾可參考外交部官網「中東情勢服務專區」，掌握政府最新發布資訊及協助規畫情形。滯留當地且需協助的民眾，請儘速與各相關館處聯繫，以利提供妥適協助及後續安排。

人道 以色列 中東

延伸閱讀

中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

援滯留中東港人 港府爭阿聯酋加航班 約200人已安全離開

卡達局勢不穩 外交部公布護僑專線助民眾陸路離境

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

陸配立委爭議吵不停 柯文哲點名賴總統出面講清楚「我就把李貞秀換掉」

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲今天自爆民眾黨內部民調顯示，竟逾半不支持陸配任立委，坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍，並點名賴清德總統，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，就應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉」。

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。