快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配立委爭議吵不停 柯文哲點名賴總統出面講清楚「我就把李貞秀換掉」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續延燒。聯合報系資料照
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續延燒。聯合報系資料照

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲今天自爆民眾黨內部民調顯示，竟逾半不支持陸配任立委，坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍，並點名賴清德總統，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，就應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉」。

柯文哲下午在高雄三民區參加座談會，提到最近因為李貞秀事件，民眾黨內部針對李貞秀爭議做了一份民調，題目是「陸配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立法委員」，民調結果顯示，超過50%多受訪者贊成，反對者只有30多%。

當時秘書長周榆修看到民調結果後，表情凝重地告訴他，難怪民進黨會在這個議題追打，「因為這確實符合目前台灣社會的主流民意」。

柯文哲坦言，李貞秀事件讓民眾黨在政治上扣分，但這份民調數字讓他震撼，反問「陸配有對不起台灣人嗎？」

柯文哲說，從民調數字來看，台灣社會對陸配確實存在某種歧視心態，如果依民意處理，「我們可能就會把李貞秀開除掉」，因為繼續爭議下去，對民眾黨而言確實是在流血。

但柯表示，政治不應鼓勵仇恨，更不應欺負任何族群，總統最重要責任是團結國家，而不是帶頭製造分裂「有本事賴清德出來明白講，陸配即使拿到身分證也沒有參政權，我歧視你，我們就把她換掉」。

民眾黨前主席柯文哲今天到高雄參加座談會。記者郭韋綺／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天到高雄參加座談會。記者郭韋綺／攝影

陸配 李貞秀 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

提李貞秀當選無效之訴 政院：僅中選會有權

讀家觀點／欺壓李貞秀 寬貸劉世芳 綠營紅色雙標

藍委：李貞秀獲頒當選證書完成宣誓就是國會議員

柯文哲嗆卓揆明講 「我們就讓李貞秀下台」

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

陸配立委爭議吵不停 柯文哲點名賴總統出面講清楚「我就把李貞秀換掉」

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲今天自爆民眾黨內部民調顯示，竟逾半不支持陸配任立委，坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍，並點名賴清德總統，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，就應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉」。

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。