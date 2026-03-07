快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
2026世界棒球經典賽台日之戰，日本隊大谷翔平2局時敲出滿貫全壘打，繞壘時俏皮地眨眼。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽台日之戰，日本隊大谷翔平2局時敲出滿貫全壘打，繞壘時俏皮地眨眼。特派記者余承翰／東京攝影

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

廖偉翔晚間在臉書PO文表示，中華隊昨日輸給日本隊，「我們都不好受，但不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們都全力支持！」

廖偉翔指出，有人說，中華隊輸球是因為在野黨刪預算。這樣的說法，其實可以對比一下數字來驗證。事實查核：一、情蒐計畫1600萬元，全額核定；二、組訓計畫 4550萬元，全額核定；三保險經費757萬元，全額核定，四、選手培訓、國手組訓經費，完全沒有刪減。

廖偉翔說明，上一次12強經典賽，體育署長鄭世宗曾表示，組訓經費2500萬、情蒐經費1600萬、特殊經費1300萬，總共5400萬元，相比之下，這次的預算則是6900萬元，增加高達1500萬元。

廖偉翔指出，體育署114年度預算72.95億元，比前一年的54.15億再增加18億餘，增幅34%。115年運動部的總經費達到248 億，創史上新高；文化部長李遠曾說，「2027年台灣漫畫超車日韓，預算給足就行」。現在這套邏輯搬到體育上：編多少預算，可以打造一個足以打贏大谷翔平的中華隊？

廖偉翔認為，如果民進黨覺得預算不夠，請拿出計畫、拿出數字，說服國人，大家一起來討論。在野黨從來沒有反對支持體育，我們反對的是沒有效益的浮編和浪費。拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們一定都全力支持。

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。圖／擷自Threads
經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。圖／擷自Threads

國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照

經典賽 藍白 大谷翔平 日本 廖偉翔 中華隊

延伸閱讀

【重磅快評】球賽政治學 蹭熱度反被炎上的政客不懂球迷的心

經典賽／大谷翔平還記得他 張育成看他暴力轟：碰一下就全壘打

親飛經典賽現場！吳思瑤台日大戰文成出氣筒 網友酸「找到問題了」

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

「編多少預算能贏大谷翔平？」鄉民輿論炸鍋 廖偉翔回應了

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

陸配立委爭議吵不停 柯文哲點名賴總統出面講清楚「我就把李貞秀換掉」

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲今天自爆民眾黨內部民調顯示，竟逾半不支持陸配任立委，坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對陸配存在歧視氛圍，並點名賴清德總統，若認為陸配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，就應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉」。

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。