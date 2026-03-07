獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

據本報掌握，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是由華航專派包機，由註冊編號B-18122的空中巴士A321neo客機擔任此次航班，昨天晚間即由桃園機場飛抵松山機場待命，今天清晨6時30分左右許以華航CI-1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京，於當地時間上午9時30分左右抵達羽田機場。

卓榮泰抵達日本後，隨即在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。根據國內媒體的轉播畫面，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌及李洋等人陪同坐在公開觀眾席，比賽結束後也和熱情球迷擊掌、握手致意。

卓榮泰觀賞完台捷大戰後，晚間搭乘同一班專機，於當地時間7時36分起飛，預計台北時間晚間9時左右返抵台灣。在東京停留近5個多小時，不排除在這段期間會晤當地政要人士。