AI世代與台灣合作擁利多 立委盼印度增投資誘因

中央社／ 新德里7日專電

印度參加「瑞辛納對話」的立法委員鍾佳濱林倩綺談到，台灣科技產業的實力在AI世代受到全球矚目，呼籲印度能提供更友善的投資環境與誘因，讓更多台灣企業增加在印度的投資，並強化台灣與印度間的交流。

民進黨籍立委鍾佳濱、國民黨籍立委林倩綺與台灣代表團到印度新德里，參加5日到7日舉行的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），與各國專家討論台灣在AI時代的重要性，以及區域安全等議題。

鍾佳濱在接受中央社記者訪問時表示，在「瑞辛納對話」中，他與多國代表對話過程中，可以充分感受到世界各國非常重視台灣在半導體供應鏈上的關鍵地位，也因為這種關係，希望在未來的台海局勢上能夠更加穩定，讓台灣穩住全球供應鏈，使供應維持穩定。

林倩綺告訴中央社記者，透過這次「瑞辛納對話」發現，台灣的晶片在疫情後成為各界討論的焦點，世界各國也發現晶片在國家安全、區域聯防的產業鏈中，扮演關鍵角色，台灣也因此有了不可或缺的地位。

兩位立委在參加瑞辛納對話之餘，也參訪印度的國家地震中心（National Center for Seismology, NCS）、有台灣華語教師任教的印度大學，以及在印度深耕多年、成功執行多項工程專案的CTCI中鼎集團旗下中鼎印度（CINDA）公司。

中鼎印度向委員們簡報時提到，公司看好印度數據中心新建市場，在政策支持與租稅優惠帶動下，持續將台灣數據中心建設經驗帶進印度，這與印度政府近年的政策走向與目標不謀而合。

談到台灣企業在印度的投資，鍾佳濱告訴中央社記者，儘管印度官方有高度期許，台灣各界也不斷努力，但印度對台灣人來說是相對陌生的，目前雖有台商到印度投資，但仍有增長空間，希望印方在投資上能給予更多保障，讓更多台灣企業如印度的期許，增加在印度的投資，也持續強化台灣與印度間的經貿交流。

林倩綺指出，透過「瑞辛納對話」及近日的參訪，看到台灣在印度的耕耘已有不錯的成果，在這樣的基礎下，若印度能有更穩定的制度、更優惠的措施，相信未來會吸引更多台灣企業到印度，也更促進台灣和印度間相關交流。

「瑞辛納對話」或稱「雷崗對話」，是新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）與印度外交部聯合主辦的旗艦型會議，期間探討的內容主要關注國際社會在地緣政治與地緣經濟上面臨的挑戰，今年有110個國家或地區的2700多名代表參加，台灣由國家安全會議副秘書長趙怡翔、遠景基金會執行長賴怡忠率團參加。

林倩綺 鍾佳濱 印度

