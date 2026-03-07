快訊

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，國民黨致贈黨旗、黨章，表彰邵玉銘的貢獻。記者許正宏／攝影
行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

錢復首先致詞，稱許邵玉銘早年政大外交系畢業進外交部北美司實習時，是非常優秀幹練的公務員。後來到美國佛來契外交學院深造，這是美國中級外交官晉升的養成班。後來到芝加哥大學唸完歷史博士，到聖母大學執教。每年他回台時，錢復都面囑他回外交部服務。邵回覆等兩個孩子學業告一階段必定回國。

1982年邵玉銘回台服務，錢復已調到美國，失之交臂，邵玉銘未進外交部，而是到杭立武的亞洲與世界社服務，後來進國關中心、新聞局。直到前總統馬英九2009年聘請邵玉銘擔任北美事務協調委員會主委，才算回到外交系統。

邵玉銘於四年任期中寫就「此生不渝」一書。錢復說，他本人早在1952年就受洗成為基督徒。當時獲牧師贈送一本聖經，內有一信，其中最後有一段經文：「凡信主耶穌的，不致滅亡，反得永生。」錢復安慰邵玉銘的家屬和親朋故舊，只要信奉主耶穌，將來就可在天國和邵玉銘相見。

胡志強當年在邵玉銘舉薦下接任行政院新聞局長，他回憶早在美留學時，幾乎每周末開一小時車到他家吃飯。他說：「邵玉銘是個至情至性，令人心動的人」。回想在新聞局長上任前，邵玉銘找他懇談三四次，殷殷囑咐，扶持上馬，要他千萬別想著是去當官，而要注意與時俱進，令他一生感恩。

因邵玉銘曾擔任國民黨副秘書長，蕭旭岑代表鄭麗文出席，對邵玉銘致贈黨旗並追贈實踐二等獎章。蕭旭岑表示，他與邵玉銘互動幾次，特別感動其對兩岸局勢的關心，以及特別勉勵他要繼續推動兩岸交流。

其兒邵漢儀代表接受國民黨獎章，女兒邵梅儀則代表家屬致辭，她分享，父親自從成為邵局長後，她只能打開電視機才能見到，他回家很晚，也總是在忙著回記者電話，和新聞局同仁討論公事。

邵梅儀表示，邵玉銘出生東北，酸菜白肉鍋是不變的菜單，家中的話題永遠是家國的嚴肅話題，父親以天下為己任的強烈使命感，時時都以服務人民為信命，也以此教誨子女。但子女近年都遠在海外無法就近照顧，她很感謝十幾年來靳秀麗的照顧，讓他晚年很幸福，慈濟師兄姐也豐富他的生活，癌症希望基金會給了他身心靈的支持。邵玉銘遺孀靳秀麗以「感謝」、「感恩」表達對各界給予的幫助。

邵玉銘於行政院新聞局長任內，先後擔任前總統蔣經國、李登輝及行政院前院長俞國華、李煥、郝柏村的發言人，宣布解嚴、解除報禁、開放大陸探親，是台灣從威權體制走向開放的關鍵歷史人物。邵玉銘著作包括「文學、政治、知識分子」、「傳教士.教育家.大使一司徒雷登與中美關係」、「保釣風雲錄：1970年代保衛釣魚台運動知識分子之激情、分裂、抉擇」、「此生不渝：我的台灣、美國、大陸歲月」，享年87歲的他，遺作「中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合」將由聯經出版。

參加追思禮拜的貴賓包括黨政要人邱進益、李大維丶關中、郝龍斌、蔣萬安、孫大成、張良任、易榮宗、葛光越、蘇起、夏立言、胡為真、李祖原、吳中立、雷倩、陳永豐、汪誕平、徐新生等人，媒體界代表有聯合報執行董事項國寧、張寶琴、夏珍、蔣顯斌丶湯健明等人。馬英九、鄭麗文和親民黨主席宋楚瑜都致贈花籃。

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，國民黨主席鄭麗文派遣副主席蕭旭岑（右）致贈黨旗、黨章給予家屬，表彰邵玉銘的貢獻。記者許正宏／攝影
行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，台北市長蔣萬安（右二）等不少國民黨員前往追思致意。記者許正宏／攝影
行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，外交部前部長李大維（中）等不少前政府官員前往追思致意。記者許正宏／攝影
