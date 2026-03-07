卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

在WBC的C組預賽中，中華隊今對上捷克隊，中華隊以14比0，提前於7局結束比賽，拿下本次預賽首勝。有媒體目擊卓榮泰現身看球，有球迷發現後，高喊「院長好」、「Team Taiwan」。

林沛祥指出，當國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

林沛祥強調，外界質疑，卓榮泰此行是否涉及包機前往觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院更應主動說明清楚、公開透明，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

國民黨團強調，棒球是國球，為中華隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受。卓榮泰開口閉口政府沒錢，沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？難道卓榮泰不應該立即出面說明嗎？