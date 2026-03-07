快訊

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

經典賽／對捷克大比分領先還盜壘 曾總致歉：為了避免消耗投手

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
2026世界棒球經典賽（WBC）在台引起話題，中華隊今對戰捷克隊，拿下一勝。有媒體直擊，行政院長卓榮泰出現在中華隊對戰捷克的比賽現場，為中華隊加油。聯合報資料照
2026世界棒球經典賽（WBC）在台引起話題，中華隊今對戰捷克隊，拿下一勝。有媒體直擊，行政院長卓榮泰出現在中華隊對戰捷克的比賽現場，為中華隊加油。聯合報資料照

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

在WBC的C組預賽中，中華隊今對上捷克隊，中華隊以14比0，提前於7局結束比賽，拿下本次預賽首勝。有媒體目擊卓榮泰現身看球，有球迷發現後，高喊「院長好」、「Team Taiwan」。

林沛祥指出，當國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

林沛祥強調，外界質疑，卓榮泰此行是否涉及包機前往觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院更應主動說明清楚、公開透明，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

國民黨團強調，棒球是國球，為中華隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受。卓榮泰開口閉口政府沒錢，沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？難道卓榮泰不應該立即出面說明嗎？

林沛祥 水電 行政院長 卓榮泰 經典賽 國民黨

延伸閱讀

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

卓榮泰現身觀戰WBC中華隊拚捷克 學者：搭話題便車搶球迷選票

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

經典賽／14:0大勝捷克釋放壓力 賴總統：明台韓大戰繼續拚

相關新聞

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

評論徐巧芯查罷團戶籍挨告不起訴 許淑華：司法正義還來公道

去年網路傳出罷免團體成員遭立委徐巧芯查戶籍，引發政論節目熱議，其中主播許貴雅、台北市議員許淑華、罷免團體成員和一名網友等4人被告，但北檢認為罪嫌不足，處分不起訴。對此，許淑華今表示，不論打壓多不合理，民主制度與司法正義終究會還來公道。

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

行政院長卓榮泰今天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，民進黨立委郭國文表示，行政院長赴日觀看比賽也算是一種棒球外交，就他側面了解，...

前政院新聞局長邵玉銘追思禮拜 國民黨贈黨旗、黨章表彰貢獻

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，國民黨主席鄭麗文派遣副主席蕭旭岑致贈黨旗、黨章，表彰邵玉銘的貢獻。追思禮拜現場由寇紹恩牧師、黃國倫牧師、監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強、政大國際關係研究中心研究員嚴震生教授等人上台分享致詞，台北市長蔣萬安、台北論壇名譽董事長蘇起等不少國民黨員前往追思致意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。