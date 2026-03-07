聽新聞
0:00 / 0:00
評論徐巧芯查罷團戶籍挨告不起訴 許淑華：司法正義還來公道
去年網路傳出罷免團體成員遭立委徐巧芯查戶籍，引發政論節目熱議，其中主播許貴雅、台北市議員許淑華、罷免團體成員和一名網友等4人被告，但北檢認為罪嫌不足，處分不起訴。對此，許淑華今表示，不論打壓多不合理，民主制度與司法正義終究會還來公道。
許淑華表示，徐巧芯去年大罷免期間，針對她、許貴雅，以及公民團體兩位志工夥伴提出告訴，結果全部不起訴。不論打壓多不合理，事實證明，民主制度與司法正義終究會還來公道。她也再次提醒我們，在民主社會中，公民的聲音不應被恐嚇與壓制。
許淑華指出，面對民意，每個政治人物，都應該謙虛以對。公民的聲音不會消失，我永遠和公民社會站在一起，支持台灣，繼續為台灣打拚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。