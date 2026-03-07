立法院11日召委選舉 藍綠可望各獲8席

立法院新會期各常設委員會將在11日選舉召委。依朝野在各委員會的席次，國民黨團、民進黨團都可望在委員會中各取得1席召委。由於民眾黨執行兩年條款，6位立委換血，國民黨團是否會循例禮讓1席召委給民眾黨團，有待觀察。

第11屆立法院第5會期已於2月24日開議，根據朝野黨團在上會期末的協商結論，11日將舉行立法院8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定委員會議程，召委席次往常都成為朝野黨團的兵家必爭之地。

根據朝野立委在各常設委員會的席次，國民黨團、民進黨團都可望在各常設委員會中，各取得1席召委。據了解，國民黨團目前除了外交及國防委員會的召委人選仍未確定外，其餘7個委員會的召委都有黨籍立委爭取。

分別是司法及法制委員會翁曉玲、交通委員會黃健豪、內政委員會廖先翔、經濟委員會鄭天財、教育及文化委員會羅廷瑋、社會福利及衛生環境委員會盧縣一，以及財政委員會李彥秀。

在本屆立法院的前4個會期中，基於藍白合立場，除第1會期外，其餘3個會期，國民黨團都有禮讓1席召委給民眾黨團。本會期適逢民眾黨執行兩年條款，共有6位民眾黨立委進行換血，國民黨團是否會尋往例禮讓1席召委，有待觀察。

黨內人士指出，本會期民眾黨立委除劉書彬、陳昭姿外，其餘6人才剛就任，沒有任何經驗，而委員會召委可以排定議程牽動議題走向，如無必要，不太可能讓新手擔任，而陳昭姿、劉書彬所在的司法及法制委員會、財政委員會都有國民黨立委表達意願，也難以禮讓。

黨內人士表示，由於召委能夠排定委員會議程，行政部會基本上都會對召委有所禮遇，不少區域立委會利用擔任召委的機會，為自己的選區爭取經費及建設。

黨內人士指出，本屆立法院任期已經走完一半，包含第5會期在內僅剩下4個會期，而對區域立委來說，最後1年都必須要回選區固本經營，難以擔任召委一職，因此今年第5及第6會期的召委席次，對於還未當過召委的區域立委來說，就是最後的機會。

黨內人士表示，目前國民黨團內浮出檯面的召委人選，除外交及國防委員會未確定，以及司法及法制委員會的翁曉玲是不分區立委外，其餘6席召委都有黨籍區域立委爭取，禮讓空間不大，但最終仍要看黨團如何定奪及溝通。