卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

中央社／ 台北7日電
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中鞠躬感謝到場支持的球迷。聯合報特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽中華隊以14：0大勝捷克隊，拿下本屆賽事首勝，賽後球員在場中鞠躬感謝到場支持的球迷。聯合報特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

行政院長卓榮泰今天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，民進黨立委郭國文表示，行政院長赴日觀看比賽也算是一種棒球外交，就他側面了解，卓榮泰此行主要是透過日本自民黨眾議員萩生田光一，與前駐日代表謝長廷所促成。

政院人士對此指出，此為卓榮泰的私人行程，假日當天來回，沒有其他評論。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊今天對上捷克隊，台灣以14比0提前在7局結束比賽，拿下首勝。記者目擊行政院長卓榮泰親赴現場看球，球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」。

民進黨立委郭國文今天受訪表示，卓榮泰到東京巨蛋觀賞台灣隊對捷克隊的比賽，行政院長赴日也算是一種棒球外交，卓榮泰也非常低調，看完比賽就回台灣，且台灣隊今天贏球，大家都非常開心。

郭國文說，就他側面了解，促成卓榮泰赴日觀看經典賽，主要是透過日本自民黨眾議員萩生田光一，與前駐日代表謝長廷所促成。

東京 日本 卓榮泰 經典賽 謝長廷 郭國文

相關新聞

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

行政院長卓榮泰今天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，民進黨立委郭國文表示，行政院長赴日觀看比賽也算是一種棒球外交，就他側面了解，...

前政院新聞局長邵玉銘追思禮拜 國民黨贈黨旗、黨章表彰貢獻

行政院前新聞局長邵玉銘日前過世，享壽87歲，追思禮拜於今天在基督教浸信會懷恩堂舉行，國民黨主席鄭麗文派遣副主席蕭旭岑致贈黨旗、黨章，表彰邵玉銘的貢獻。追思禮拜現場由寇紹恩牧師、黃國倫牧師、監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強、政大國際關係研究中心研究員嚴震生教授等人上台分享致詞，台北市長蔣萬安、台北論壇名譽董事長蘇起等不少國民黨員前往追思致意。

卓榮泰現身觀戰WBC中華隊拚捷克 學者：搭話題便車搶球迷選票

2026世界棒球經典賽（WBC）在台引起話題，中華隊今對戰捷克隊，拿下一勝。有媒體直擊，行政院長卓榮泰出現在中華隊對戰捷克的比賽現場，為中華隊加油。學者表示，卓揆是在搭話題便車，強化政府為中華隊後盾的形象，與球迷互動展親民，也為平衡綠委赴東京觀賽遭批，凸顯「綠的比藍的更挺棒球」，開拓球迷選票。

卓榮泰現身東京應援經典賽 蘇巧慧：非常吃驚、事前都不知

行政院長卓榮泰被捕捉到出現在東京的經典賽，這是在台日斷交之後，第一次現任行政院長訪日，立委蘇巧慧表示，這真的是非常低調，因為連他們事前都不知道，看到了新聞，看到卓院長在東京現身，其實也非常吃驚。

【重磅快評】球賽政治學 蹭熱度反被炎上的政客不懂球迷的心

2026年WBC世界棒球經典賽火熱開打，全台再度陷入棒球狂熱。昨日備受矚目的台日大戰，中華隊在東京巨蛋最終以0:13遭日本隊「扣倒」，吞下慘痛敗仗。多位民進黨立委在社群平台上大曬東京觀賽照，卻瞬間成為球迷宣洩情緒的出口。這場「球賽政治學」的翻車現場，暴露出政客們對球迷心理的集體誤讀，他們以為是在共襄盛舉，卻未真的讀懂球迷的心。

