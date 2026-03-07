聽新聞
卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交
行政院長卓榮泰今天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，民進黨立委郭國文表示，行政院長赴日觀看比賽也算是一種棒球外交，就他側面了解，卓榮泰此行主要是透過日本自民黨眾議員萩生田光一，與前駐日代表謝長廷所促成。
政院人士對此指出，此為卓榮泰的私人行程，假日當天來回，沒有其他評論。
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，台灣隊今天對上捷克隊，台灣以14比0提前在7局結束比賽，拿下首勝。記者目擊行政院長卓榮泰親赴現場看球，球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」。
民進黨立委郭國文今天受訪表示，卓榮泰到東京巨蛋觀賞台灣隊對捷克隊的比賽，行政院長赴日也算是一種棒球外交，卓榮泰也非常低調，看完比賽就回台灣，且台灣隊今天贏球，大家都非常開心。
郭國文說，就他側面了解，促成卓榮泰赴日觀看經典賽，主要是透過日本自民黨眾議員萩生田光一，與前駐日代表謝長廷所促成。
