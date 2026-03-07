卓榮泰現身觀戰WBC中華隊拚捷克 學者：搭話題便車搶球迷選票

2026世界棒球經典賽（WBC）在台引起話題，中華隊今對戰捷克隊，拿下一勝。有媒體直擊，行政院長卓榮泰出現在中華隊對戰捷克的比賽現場，為中華隊加油。學者表示，卓揆是在搭話題便車，強化政府為中華隊後盾的形象，與球迷互動展親民，也為平衡綠委赴東京觀賽遭批，凸顯「綠的比藍的更挺棒球」，開拓球迷選票。

在WBC的C組預賽中，中華隊今對上捷克隊，中華隊以14比0，提前於7局結束比賽，拿下本次預賽首勝。有媒體目擊卓榮泰現身看球，有球迷發現後，高喊「院長好」、「Team Taiwan」。

文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，卓榮泰是在搭話題便車，現在是WBC棒球熱，搭此議題最容易搶攻媒體版面，創造話題聲量。另外卓揆也想凸顯對棒球的關心，棒球是全民運動，是我國最強的體育運動，是「國球」的概念，其作為行政院長，當然希望能凸顯出關心棒球、國球以及中華隊的成績表現。

鈕則勳表示，卓榮泰也希望以行政院長之姿，希望能夠強化「政府作為球隊後盾」的形象；很多球迷直接到東京看球，卓揆直接在球場出現，也能夠直接跟球迷做進一步互動，展現親民形象。

因此次有不少綠委赴東京觀賽，也被網友批評不務正業。鈕則勳說，卓榮泰去看球也可能是平衡負面評論，同時搶占政治主場權，凸顯出「綠的比藍的更挺棒球」，開拓球迷的選票。