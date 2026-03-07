京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說「陳佩琪很希望我去，下周一再跟法院聲請，看看法官意見」。

柯文哲今天下午到三民區參加民眾黨市議員擬參選人林于凱舉辦「婦幼、銀髮族及行動不便者友善城市」座談會前，被問到兒子柯傅堯3月24日博士班畢業是否前往參加，柯文哲說，陳佩琪希望他去，但仍要看法院是否同意，下周一向法院聲請暫時解除出境限制。

不過，京華城案將於3月26日宣判，畢典就在宣判的前兩天，時機敏感，前民進黨立委謝欣霓臉書撰文質疑東大畢典採邀請制，畢業生應該都還沒收到邀請函。

對於邀請函爭議，柯文哲回應，「兒子先收到老師寄來的邀請函，問了陳佩琪，陳佩琪再來問我」，柯無奈說，不想去批評別人，謝欣霓臉書寫的自己應該再說清楚，「不要人一綠腦就殘」。

媒體追問陳佩琪是否有意參選竹北市長，柯文哲苦笑說「不會啦，她也不適合啦，她寫臉書我都已經心驚膽顫了」，還打趣說，如果陳佩琪去選竹北市長，「我連早餐都沒有了」。

民眾黨前主席柯文哲今天鬆口擬赴日參加兒子畢業典禮。記者郭韋綺／攝影