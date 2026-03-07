快訊

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

經典賽／鈴木誠也+大谷翔平+吉田正尚 前3局炸裂4轟棒打南韓

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，以14比0提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰也現身球場觀賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。圖為卓榮泰日前觀賞台日棒球交流賽。圖／取自卓榮泰臉書
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，以14比0提前結束拿下首勝。行政院卓榮泰也現身球場觀賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。

據了解，卓榮泰今天上午抵達日本，隨即在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。根據國內媒體的轉播畫面，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌陪同坐在觀眾席，比賽結束後也和熱情球迷握手致意。

卓榮泰低調赴日看球，創下中日斷交後，現任行政院長訪日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。據了解，我與日方達成默契，將不會正式對外說明卓榮泰旋風式的日本行程。

卓榮泰現身東京，外界好奇他是否會留在當地觀賞明天關鍵的中韓大戰？行政院並未回應。根據行政院公布的公開行程資訊，卓榮泰預計明天上午10時30分將出席中華電信在台北車站舉辦的公播應援活動。

相關新聞

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰今日現身東京巨蛋觀賽，創下中日自一九七二年斷交後，現任閣揆赴日的首例。據本報掌握，卓揆此次搭乘華航專機，由空軍松指部飛往東京觀賽，晚間返台。行政院方面表示：這是卓院長的私人行程，假日當日來回，沒有其他進一步評論。

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭限制出境、出海，柯妻陳佩琪昨透露大兒子從日本東京大學博士班畢業，稱收到邀請函，盼能聲請暫時解除境管。柯文哲今天到高雄出席活動鬆口說...

前新聞局長邵玉銘追思 鄭麗文贈獎章黨旗 讚一生忠於中華民國

行政院前新聞局長邵玉銘日前逝世，7日下午在基督教懷恩堂舉行追思禮拜。現場聚集百餘位邵玉銘的親友故舊，在詩歌及牧師禱告聲中哀思。台北市長蔣萬安到場，監察院前院長錢復、台中市前市長胡志強表達對邵玉銘的感念。國民黨副主席蕭旭岑代表黨主席鄭麗文，致贈華夏獎章與黨旗，讚邵玉銘一生忠於中華民國。

卓榮泰衝東京看經典賽 國民黨質疑「沒錢付水電，有錢包機看球」

中華隊今在2026世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克，行政院長卓榮泰被媒體直擊，出現在東京巨蛋比賽現場為中華隊加油。國民黨立院黨團質疑，卓榮泰沒錢付水電，現在卻有錢包機看球？書記長林沛祥說，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有疑問，行政院應主動說明清楚。

評論徐巧芯查罷團戶籍挨告不起訴 許淑華：司法正義還來公道

去年網路傳出罷免團體成員遭立委徐巧芯查戶籍，引發政論節目熱議，其中主播許貴雅、台北市議員許淑華、罷免團體成員和一名網友等4人被告，但北檢認為罪嫌不足，處分不起訴。對此，許淑華今表示，不論打壓多不合理，民主制度與司法正義終究會還來公道。

卓榮泰赴東京應援中華隊 綠委曝靠這人促成：也算是種棒球外交

行政院長卓榮泰今天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，民進黨立委郭國文表示，行政院長赴日觀看比賽也算是一種棒球外交，就他側面了解，...

