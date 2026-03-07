卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，以14比0提前結束拿下首勝。行政院長卓榮泰也現身球場觀賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。

據了解，卓榮泰今天上午抵達日本，隨即在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。根據國內媒體的轉播畫面，卓榮泰頭戴有「Team Taiwan」字樣的棒球帽，由李逸洋、中職會長蔡其昌陪同坐在觀眾席，比賽結束後也和熱情球迷握手致意。

卓榮泰低調赴日看球，創下中日斷交後，現任行政院長訪日的首例。政院人士表示，這是院長的私人行程，假日當日來回，政院沒有其他評論。據了解，我與日方達成默契，將不會正式對外說明卓榮泰旋風式的日本行程。

卓榮泰現身東京，外界好奇他是否會留在當地觀賞明天關鍵的中韓大戰？行政院並未回應。根據行政院公布的公開行程資訊，卓榮泰預計明天上午10時30分將出席中華電信在台北車站舉辦的公播應援活動。