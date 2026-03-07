【重磅快評】球賽政治學 蹭熱度反被炎上的政客不懂球迷的心

2026年WBC世界棒球經典賽火熱開打，全台再度陷入棒球狂熱。昨日備受矚目的台日大戰，中華隊在東京巨蛋最終以0:13遭日本隊「扣倒」，吞下慘痛敗仗。多位民進黨立委在社群平台上大曬東京觀賽照，卻瞬間成為球迷宣洩情緒的出口。這場「球賽政治學」的翻車現場，暴露出政客們對球迷心理的集體誤讀，他們以為是在共襄盛舉，卻未真的讀懂球迷的心。

立法院院會正針對賴政府視為重中之重的「對美軍購特別條例」以及藍白黨團提出的「TPASS新興資本支出」等重大議案進行審查。這類攸關國安與民生的預算案，本應是立委守護人民荷包的戰場，諷刺的是，昨日竟有高達22名綠營立委缺席，其中更有十多名現身於東京巨蛋，享受在異國應援吶喊的氛圍。

立委郭國文在臉書貼出東京巨蛋的加油照，原想展現熱情，卻秒遭網友出征：「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的！」、「開議期間集體翹班，是直接放棄立院了嗎？」更有人質疑，在機票與門票一票難求的當下，這些政客究竟是「自費」還是拿著特權的「公關票」？當立委不在議場按下表決器，而是在球場揮舞螢光棒，這種強烈的對比，點燃球迷怒火。

立委吳思瑤在慘敗後發文：「不論輸贏，我們都是Team Taiwan！」這句平時政治正確的口號，在慘烈比分對照下，顯得格外諷刺且廉價。網友酸度爆表：「找到問題了，難怪慘敗」、「好羨慕委員都有票」。

對球迷而言，棒球是信仰、是情感的寄託；但對政客而言，棒球往往只是選票的提款機。中華職棒會長、民進黨立院黨團總召蔡其昌還帶著沈伯洋、王定宇等立委前進東京，在東京市區租借了三處會展中心等級的場地，打造史無前例的五千人直播應援派對。連日本媒體都感到困惑：「真的需要租借這麼大的場地嗎？」而這背後折射出的，無疑是政治人物將體育賽事高度「政治化」與「大內宣化」的心態。

政治人物藉由和全台球迷一起為中華隊加油，看似與球迷站在一起，為何還被炎上？原因不是輸球，而是相對剝奪感。一般市井小民沒法說休假就休假，或是搶不到門票，或是買不起此時漲價的貴鬆鬆機票，轉頭發現，領著納稅人薪資的民代，可以輕易放下手中的法案審議，無痛出國、坐擁佳位，再加上比賽輸球，自然是一肚子火。

這堂「球賽政治學」給所有政客上了一課：體育熱度可以蹭，但必須建立在勤政守分的基礎上。如果你連立法院的本職工作都無法完成，就別奢望球迷會為你的加油貼文按讚。