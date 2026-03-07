卓榮泰現身東京WBC現場 看中華隊大勝捷克

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，中華隊今天對上捷克隊，台灣以14比0提前在7局結束比賽，拿下首勝。記者目擊行政院長卓榮泰親赴現場看球，球迷高喊「院長好」、「Team Taiwan」。

據了解，卓榮泰今天上午抵達日本，隨即在駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀賽。

中華隊日前接連敗給澳洲、日本隊，卓榮泰近日都在臉書鼓勵大家不能只有贏球才愛 Team Taiwan，今天則被記者、球迷目擊親臨東京現場看球，在6局下比分已大幅拉開時離場，一旁陪同的還有駐日代表李逸洋、運動部長李洋等人。

經典賽C組預賽，中華隊力求首勝，今天上午11時派出旅美投手莊陳仲敖先發，對上捷克隊左投諾瓦克（Jan Novak），隨後在費柴德滿貫砲帶起氣勢，張育成單場敲出3支安打、共4分打點等打擊成績輸出下，終場以14比0、7局扣倒捷克。

卓榮泰離場時一路受到台灣球迷歡迎，球迷高喊「院長好」，他逐一握手致意，有球迷高喊「TeamTaiwan」，卓榮泰也以兩次「Team Taiwan」回應。

對於卓榮泰現身在東京巨蛋一事，行政院目前尚無評論。

過去行政院長謝長廷曾在卸任後訪日，現任行政院長赴日，卓榮泰應為首例。