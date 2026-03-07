快訊

中選會人事案最快13日投票 在野：要全過關也不太容易

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱屈彥辰／台北報導
行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委。圖／聯合報系資料照片
行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆任中選會主委。圖／聯合報系資料照片

中選會人事案最快在3月13日立法院會投票，盡管個別綠委對主委被名人游盈隆仍有意見，但一致投同意票應無問題；在野陣營則表示，對於國民黨民眾黨推薦的人選將本上不會刷掉，游盈隆通過機會也高，但7位被提名人要全數過關，也不太容易。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，社會各界對游盈隆有不同看法，這是必然，民進黨團也會未來會嚴守適格、適任原則審查這份名單。綠營人士表示，黨內仍有個別立委對游盈隆有意見，但也可以理解，這是在目前政治氛圍之下的權宜之計，黨內溝通沒問題，預計綠營會一致支持提名名單。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行使中選會人事同意權要和民眾黨溝通，不是只有國民黨的立場，也要有民眾黨的立場；國民黨立委王鴻薇認為，不會刷掉國民黨推薦的人選，否則很怪；就民眾黨推薦人選，基於合作應也沒問題。

王鴻薇表示，游盈隆部分她認為可以，就這次中選會人事名單，她個人沒有太大意見，沒有一定可以或一定不可以，其他人選則看黨內其他立委意見評估是否刷掉，要全過好像也不容易。

民眾黨團總召陳清龍說，中選會人事同意權案3月13日列入院會議程，7位中選會委員被提名人，將以是否具公正性、專業性等2項標準嚴格審查，確保中選會的獨立性，而不是淪為民進黨的打手。

民眾黨黨內人士指出，民眾黨早在1月下旬便向中選會委員被提名人提出問卷，其中民眾黨力推的不在籍投票是關鍵一題，被提名人立場會影響分數，目前問卷已繳回，待下周討論出結果。

