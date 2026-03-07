快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

想去日本遭名嘴媒體質疑是去見「橘子」 柯文哲沒回應

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，支持者小朋友還特地為他作畫。記者周宗禎／攝影
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，支持者小朋友還特地為他作畫。記者周宗禎／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天傳出希望24日到日本參加兒子畢業典禮、要向法院聲請解除出境管制。上午有政論名嘴與媒體質疑稱：柯是要去見同涉京華城案「被通緝的共犯橘子」。

柯文哲中午到台南永康為議員參選人林乃立站台，記者詢問對此說法有無回應，不斷遭柯文哲旁的隨行年輕男女阻擋推擠，在場民眾與議員參選團隊都傻眼，後來柯文哲聽到高聲提問，只面露他不回應問題時常見的表情，沒有回應。

媒體接到今天的採訪通知是柯文哲到達時受訪，但他人下車後到原本預定的受訪點，身旁突然竄出與柯P同行的20多歲年輕女子，說柯P行程太忙沒時間接受訪問。記者告訴他採訪通知有註明受訪。隨行人員又改口「先讓柯P跟民眾互動簽名拍照」。

然而等全部的支持者、民眾都簽完名拍完照後，換成民黨工志工一個接一個開心合照。接著就簇擁柯P進服務處，還刻意阻擋媒體靠近。記者再詢問他有無回應時，就被數人推到服務處外。

柯文哲今天上午11點半柯文哲到民眾黨台南市議員參選人林乃立的永康服務處，參加林乃立辦的「婦女節小物發送活動」。上百民眾到場領取紀念品，許多支持者還請柯文哲在書本、衣物、手機甚至玩具上簽名，他都來者不拒。活動到中午還沒有離開，飛行人員卻一直重複表示「柯P行程很忙，沒有時間受訪」。

柯妻陳佩琪昨天在臉書稱大兒子3月24將從日本東京大學博士班畢業，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境赴日。

不過因為時間點恰好是在京華城宣判前兩天，迎來政論節目與部分媒體質疑，何必選在敏感時機申請出境，讓人聯想是否另有盤算，甚至有名嘴說他是要去見因京華城案遠走日本的前重要幕僚「橘子」。

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影
柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

京華城案 民眾黨 陳佩琪 畢業典禮

延伸閱讀

柯文哲台南拜廟：人生求個平安順利就好

柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

起訴書800頁 柯文哲：綠大老指編故事

法界：柯文哲訴求認知檢方違法辦案

相關新聞

犀利點評經典賽對戰日本、捷克 王世堅憶與韓國斷交恨

中華隊在經典賽2連敗開局，今天對戰捷克、明天是韓國。民進黨立委王世堅今早出席車掃活動，談及日本隊明星太多，中華隊心裡會帶點緊張，捷克隊就不會；他經歷過韓國與台灣斷交，被韓國欺負的心情沒辦法平復，有信心中華隊現在陣容跟實力對韓國會贏。

想去日本遭名嘴媒體質疑是去見「橘子」 柯文哲沒回應

民眾黨前主席柯文哲今天傳出希望24日到日本參加兒子畢業典禮、要向法院聲請解除出境管制。上午有政論名嘴與媒體質疑稱：柯是要去見同涉京華城案「被通緝的共犯橘子」。

賴總統維安摸走6顆簽名球 藍營點出：這是值得警惕的國安危機

台日棒球邀請賽2月27日在大巨蛋開打，總統賴清德到台北大巨蛋力挺中華隊，一名負責總統行程前端安檢的江姓軍人，偷走球員休息室內的6顆棒球。對此，國民黨台北市港湖區市議員擬參選人陳冠安今指出，總統維安，禁不起一點誘惑，這才是值得警惕的國安危機。

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

中華隊在本屆經典賽中已經苦吞二連敗，今天出戰捷克，一開始就一掃陰霾，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）更在第二局敲出一發滿貫砲，一棒擴大領先優勢。賴清德總統也立即在社群網站Threads發文「滿貫砲！！！」3個字，但網友並不領情，留言要賴總統不要蹭，快叫綠委回立院上班。

中選會人事案最快13日投票 在野：要全過關也不太容易

中選會人事案最快在3月13日立法院會投票，盡管個別綠委對主委被名人游盈隆仍有意見，但一致投同意票應無問題；在野陣營則表示，對於國民黨、民眾黨推薦的人選將本上不會刷掉，游盈隆通過機會也高，但7位被提名人要全數過關，也不太容易。

訪美前持續推動城市外交 盧秀燕昨接待新加坡駐台代表符秀麗

台中市長盧秀燕11日即將訪美，昨接待新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗，表示台中與新加坡互動密切，中部產業與新加坡產業高度互補，期盼未來深化合作，拓展全球市場。符則指出，台灣已經是新加坡重要貿易夥伴，邀請盧參加今年6月在新加坡的世界城市峰會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。