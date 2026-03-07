想去日本遭名嘴媒體質疑是去見「橘子」 柯文哲沒回應

民眾黨前主席柯文哲今天傳出希望24日到日本參加兒子畢業典禮、要向法院聲請解除出境管制。上午有政論名嘴與媒體質疑稱：柯是要去見同涉京華城案「被通緝的共犯橘子」。

柯文哲中午到台南永康為議員參選人林乃立站台，記者詢問對此說法有無回應，不斷遭柯文哲旁的隨行年輕男女阻擋推擠，在場民眾與議員參選團隊都傻眼，後來柯文哲聽到高聲提問，只面露他不回應問題時常見的表情，沒有回應。

媒體接到今天的採訪通知是柯文哲到達時受訪，但他人下車後到原本預定的受訪點，身旁突然竄出與柯P同行的20多歲年輕女子，說柯P行程太忙沒時間接受訪問。記者告訴他採訪通知有註明受訪。隨行人員又改口「先讓柯P跟民眾互動簽名拍照」。

然而等全部的支持者、民眾都簽完名拍完照後，換成民黨工志工一個接一個開心合照。接著就簇擁柯P進服務處，還刻意阻擋媒體靠近。記者再詢問他有無回應時，就被數人推到服務處外。

柯文哲今天上午11點半柯文哲到民眾黨台南市議員參選人林乃立的永康服務處，參加林乃立辦的「婦女節小物發送活動」。上百民眾到場領取紀念品，許多支持者還請柯文哲在書本、衣物、手機甚至玩具上簽名，他都來者不拒。活動到中午還沒有離開，飛行人員卻一直重複表示「柯P行程很忙，沒有時間受訪」。

柯妻陳佩琪昨天在臉書稱大兒子3月24將從日本東京大學博士班畢業，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境赴日。

不過因為時間點恰好是在京華城宣判前兩天，迎來政論節目與部分媒體質疑，何必選在敏感時機申請出境，讓人聯想是否另有盤算，甚至有名嘴說他是要去見因京華城案遠走日本的前重要幕僚「橘子」。

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影

柯文哲到台南永康參加參選人林乃立造勢活動，民眾拍照、簽名來者不拒。記者周宗禎／攝影