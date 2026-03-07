聽新聞
經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班
中華隊在本屆經典賽中已經苦吞二連敗，今天出戰捷克，一開始就一掃陰霾，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）更在第二局敲出一發滿貫砲，一棒擴大領先優勢。賴清德總統也立即在社群網站Threads發文「滿貫砲！！！」3個字，但網友並不領情，留言要賴總統不要蹭，快叫綠委回立院上班。
賴總統是資深球迷，本屆經典賽也持續關心中華隊戰況。昨天中華隊被日本比分擊敗後，賴總統還在脆上貼文鼓勵，他要「謝謝所有台灣英雄們的努力。經典賽還在繼續，讓我們把不甘心留在今晚，重新整理心情，全心投入下一場比賽。Team Taiwan，我們一起繼續拚。」
今天中華隊出戰捷克，一開始中華隊的打線就復甦，當「費仔」在第二局敲出滿貫砲將比分差距擴大到6：0後，賴總統也火速在脆上寫「滿貫砲！！！」3個字。
有網友在賴總統貼文下面留言表示，「總統看到滿貫砲也馬上發文了，昨天超級悶的感覺不見了 」。也有網友說，「我爸開心的說『我們清德一定有在看！』」；也有網友猜想「威廉有沒有從椅子上跳起來！費仔太棒！」
但也有網友不領情，批評「無能總統，只會蹭，政見全跳票，噁心」；也有網友表示，「叫你帶屎立委回立院上班」；更有網友對賴總統喊話，「可以把總統給蔡英文當嗎？到時候你要PO多少文都可以」。
