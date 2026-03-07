快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

副總統：將挫折跌倒化為更強動力 為自己與台灣加油

中央社／ 台北7日電

副總統蕭美琴今天表示，不管再厲害、再強的運動員，即使是奧運金牌得主，也不可能贏得每場賽事；每一次的挫折、跌倒，反而可化為更強動力，以此鼓勵大家在人生旅途當中，在運動競技場上，愈來愈強，為自己加油，也為台灣加油。

副總統蕭美琴上午出席「Girls, Strike it out! 2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」開幕式致詞表示，婦女節前夕，回想小時候身邊好朋友上體育課、在太陽下運動時，總擔心被曬黑；如今看到大家，可以很驕傲地說，陽光是力量的來源，汗水是驕傲的印記，每一滴汗水、每一次的訓練，都是讓大家變得愈來愈強的機會。

她說，政府希望透過各種機制讓台灣體育運動能夠站上國際舞台；看到各位體育好手、健將參加今天的活動，希望未來在各位成長過程當中，能以國家的力量成為大家最堅實的後盾。

她特別感謝台灣運動好事協會執行長劉柏君在運動外交上做了很多努力，當年在美國時爭取許多國際資源，讓台灣的女孩成長過程當中有更多交流機會。

副總統表示，每一場比賽都是一次的競爭，但選手們的安全、健康，包括身體的健康及心理的健康，是一生一世的事情，這件事情特別重要，所以今天的工作坊就是教大家如何保護自己。

她並說，台灣的女性真的很不簡單，但不管再怎麼厲害、再怎麼強，就算是奧運金牌得主，在過關斬將過程當中，也不可能每一場都贏，中間可能有失敗、失望、流淚、不滿，但每一次的挫折、跌倒，可能帶來更強動力；以此精神鼓勵大家在人生旅途當中，在運動競技場上，愈來愈強，一起為自己加油，也為台灣加油。

球員施夢樂、張念慈致贈禮品給蕭副總統並合影留念，隨後副總統由立委蘇巧慧、立委陳培瑜與劉柏君等人陪同，參觀國家婦女館。

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊昨天迎戰地主日本隊，終場以0比13、吞下預賽2連敗。蕭副總統上午會前被問到是否幫台灣隊加油表示，全國一致幫台灣代表隊加油。是否關注台灣與捷克今天對戰的賽事，副總統說，持續利用行程空檔關心，並集氣幫大家加油。

婦女節前夕，台灣運動好事協會攜手國際棒壘球總會等團體辦理「Girls, Strike it out! 2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」，聚集30位兒少女性運動員，一起透過運動傷害防護、空手道防身術與國際奧會Safe Sport課程學習自我保護，更透過性別平等教育課程，帶領運動員學習尊重多元，一起為創造更為平等、友善的運動環境努力，共同實踐Sport for All的精神。

