犀利點評經典賽對戰日本、捷克 王世堅憶與韓國斷交恨

中華隊在經典賽2連敗開局，今天對戰捷克、明天是韓國。民進黨立委王世堅今早出席車掃活動，談及日本隊明星太多，中華隊心裡會帶點緊張，捷克隊就不會；他經歷過韓國與台灣斷交，被韓國欺負的心情沒辦法平復，有信心中華隊現在陣容跟實力對韓國會贏。

王世堅說，昨天日本隊明星太多了，明星的亮度讓大家心裡面會帶一點緊張，今天對捷克就不會。他相信經過昨天跟強手日本、世界頂級的高手交戰後，雖然輸了，每一位中華隊員都體認到還有哪些應該要精進改變；今天中華隊只要表現正常，一定可以發揮實力、交出亮麗成績單，對捷克一戰是關鍵，「我們一定要贏，而且中華隊也一定會贏。」

王世堅表示，中華隊經過2場輸球，也是一種考驗。中華隊不只是考驗，而是苦難。面對昨天強手的壓制，中華隊「通過苦難，邁向勝利」，今天應該就是勝利的一天。

不過，昨天立院表決，20幾位綠委沒在場，有些出國看棒球，被網友指是輸球原因。王世堅說，立委同事的行程是1、2個月前就預定好，他們願意風塵僕僕，還有花費相當旅費去那邊鼓勵，這是好事一樁；自己因資質比較愚魯，要準備這會期總質詢、他在財政委員會提的重大法案，當然就不敢去。

王世堅強調，輸贏跟誰去做啦啦隊鼓勵是無關，委員們是一片好意， 自己不認為是因為他們去才導致輸球。

中華隊明日將對戰韓國隊，被問及有無幫中華隊應援的方式？王世堅說，「應援我是不會」，倒是他經歷過韓國與台灣斷交那段時間，斷交就算了，君子交絕不出惡聲，但是韓國當時如何糟蹋台灣，甚至把大使館沒收轉給中共，這點非常可惡。

王世堅說，後來韓國也失去很多，因為有邦交，台灣空域才可讓韓國民航機通過，韓國剎那間與我國斷交，當然就照國際規矩就。所以10幾年來重大損失，韓國要去新南向國家、甚至去印度，除非轉向改飛西邊或東邊，但都會更耗油料、時間。

王世堅直言，那時候被韓國這樣欺負，他心情沒辦法平復。但是中華隊不會是以這樣子去鼓勵自己，他們會鼓勵自己精進專業球技，「以中華隊現在的陣容跟實力，對上韓國是會贏的。」