快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

犀利點評經典賽對戰日本、捷克 王世堅憶與韓國斷交恨

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
民進黨北市議員黨內初選民調最後衝刺，松信區擬參選人呂瀅瀅今天車隊掃街，民進黨立委王世堅力挺。記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員黨內初選民調最後衝刺，松信區擬參選人呂瀅瀅今天車隊掃街，民進黨立委王世堅力挺。記者林佳彣／攝影

中華隊經典賽2連敗開局，今天對戰捷克、明天是韓國。民進黨立委王世堅今早出席車掃活動，談及日本隊明星太多，中華隊心裡會帶點緊張，捷克隊就不會；他經歷過韓國與台灣斷交，被韓國欺負的心情沒辦法平復，有信心中華隊現在陣容跟實力對韓國會贏。

王世堅說，昨天日本隊明星太多了，明星的亮度讓大家心裡面會帶一點緊張，今天對捷克就不會。他相信經過昨天跟強手日本、世界頂級的高手交戰後，雖然輸了，每一位中華隊員都體認到還有哪些應該要精進改變；今天中華隊只要表現正常，一定可以發揮實力、交出亮麗成績單，對捷克一戰是關鍵，「我們一定要贏，而且中華隊也一定會贏。」

王世堅表示，中華隊經過2場輸球，也是一種考驗。中華隊不只是考驗，而是苦難。面對昨天強手的壓制，中華隊「通過苦難，邁向勝利」，今天應該就是勝利的一天。

不過，昨天立院表決，20幾位綠委沒在場，有些出國看棒球，被網友指是輸球原因。王世堅說，立委同事的行程是1、2個月前就預定好，他們願意風塵僕僕，還有花費相當旅費去那邊鼓勵，這是好事一樁；自己因資質比較愚魯，要準備這會期總質詢、他在財政委員會提的重大法案，當然就不敢去。

王世堅強調，輸贏跟誰去做啦啦隊鼓勵是無關，委員們是一片好意， 自己不認為是因為他們去才導致輸球。

中華隊明日將對戰韓國隊，被問及有無幫中華隊應援的方式？王世堅說，「應援我是不會」，倒是他經歷過韓國與台灣斷交那段時間，斷交就算了，君子交絕不出惡聲，但是韓國當時如何糟蹋台灣，甚至把大使館沒收轉給中共，這點非常可惡。

王世堅說，後來韓國也失去很多，因為有邦交，台灣空域才可讓韓國民航機通過，韓國剎那間與我國斷交，當然就照國際規矩就。所以10幾年來重大損失，韓國要去新南向國家、甚至去印度，除非轉向改飛西邊或東邊，但都會更耗油料、時間。

王世堅直言，那時候被韓國這樣欺負，他心情沒辦法平復。但是中華隊不會是以這樣子去鼓勵自己，他們會鼓勵自己精進專業球技，「以中華隊現在的陣容跟實力，對上韓國是會贏的。」

中華隊 王世堅 經典賽 日本隊 韓國隊

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲看到全隊贏球企圖心 「我也是準備好比賽」

經典賽／中華隊背水一戰對決捷克！莊陳仲敖先發搶首勝 運彩賠率看好

經典賽／沒有退路…曾豪駒：贏下最後兩場回報球迷

經典賽／有球迷神準預言中華隊「0:13」敗給日本 網友稱奇 本尊曝真相

相關新聞

犀利點評經典賽對戰日本、捷克 王世堅憶與韓國斷交恨

中華隊在經典賽2連敗開局，今天對戰捷克、明天是韓國。民進黨立委王世堅今早出席車掃活動，談及日本隊明星太多，中華隊心裡會帶點緊張，捷克隊就不會；他經歷過韓國與台灣斷交，被韓國欺負的心情沒辦法平復，有信心中華隊現在陣容跟實力對韓國會贏。

想去日本遭名嘴媒體質疑是去見「橘子」 柯文哲沒回應

民眾黨前主席柯文哲今天傳出希望24日到日本參加兒子畢業典禮、要向法院聲請解除出境管制。上午有政論名嘴與媒體質疑稱：柯是要去見同涉京華城案「被通緝的共犯橘子」。

賴總統維安摸走6顆簽名球 藍營點出：這是值得警惕的國安危機

台日棒球邀請賽2月27日在大巨蛋開打，總統賴清德到台北大巨蛋力挺中華隊，一名負責總統行程前端安檢的江姓軍人，偷走球員休息室內的6顆棒球。對此，國民黨台北市港湖區市議員擬參選人陳冠安今指出，總統維安，禁不起一點誘惑，這才是值得警惕的國安危機。

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

中華隊在本屆經典賽中已經苦吞二連敗，今天出戰捷克，一開始就一掃陰霾，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）更在第二局敲出一發滿貫砲，一棒擴大領先優勢。賴清德總統也立即在社群網站Threads發文「滿貫砲！！！」3個字，但網友並不領情，留言要賴總統不要蹭，快叫綠委回立院上班。

中選會人事案最快13日投票 在野：要全過關也不太容易

中選會人事案最快在3月13日立法院會投票，盡管個別綠委對主委被名人游盈隆仍有意見，但一致投同意票應無問題；在野陣營則表示，對於國民黨、民眾黨推薦的人選將本上不會刷掉，游盈隆通過機會也高，但7位被提名人要全數過關，也不太容易。

訪美前持續推動城市外交 盧秀燕昨接待新加坡駐台代表符秀麗

台中市長盧秀燕11日即將訪美，昨接待新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗，表示台中與新加坡互動密切，中部產業與新加坡產業高度互補，期盼未來深化合作，拓展全球市場。符則指出，台灣已經是新加坡重要貿易夥伴，邀請盧參加今年6月在新加坡的世界城市峰會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。