訪美前持續推動城市外交 盧秀燕昨接待新加坡駐台代表符秀麗

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（右）昨日接待新加坡駐台新任代表符秀麗（左），表示台中與新加坡產業高度互補，期待深化交流、共同開拓全球市場。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕11日即將訪美，昨接待新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗，表示台中與新加坡互動密切，中部產業與新加坡產業高度互補，期盼未來深化合作，拓展全球市場。符則指出，台灣已經是新加坡重要貿易夥伴，邀請盧參加今年6月在新加坡的世界城市峰會。

符秀麗昨日首次拜會台中市政府，她表示，第一次坐台灣高鐵從台北到台中，相當順暢舒適，也對台中的城市景觀印象深刻；台灣企業在全球產業鏈中有重要影響力，如台積電是半導體產業的關鍵角色，台灣與新加坡在科技與產業領域還有很大的合作空間，也希望與台中的精密機械與高科技產業深化交流。

符秀麗稱讚，台中市近年在盧秀燕的領導下發展迅速，陸續推動國際會展中心、綠美圖與台中巨蛋等重大建設，展現蓬勃的發展動能，成為幸福宜居城市；新加坡與台灣的雙邊經貿關係持續成長，期待未來透過城市交流和經貿合作，增加更多往來。

盧秀燕說，符秀麗是資歷豐富且傑出的外交官，擔任過新加坡外交學院長，2人都是女性公職人員，她對符在外交與公共事務領域的努力深感敬佩，也理解家庭事業兩頭兼顧的辛勞；感謝新加坡辦事處長期協助中市府各項國際交流，雙方有深厚情誼。

盧秀燕指出，洛桑國際管理學院（IMD）發布的2025年世界競爭力年報中，新加坡高居世界第二，台灣排在第六，兩地都是競爭力優等生，可以互相學習，她2024年4月也曾率市府團隊到新加坡交流，對城市治理、公共交通、垃圾處理與社會住宅等政策印象深刻。

盧秀燕表示，台中擁有全國最完整的九大產業聚落，包含半導體與晶片、光學光電、精密機械、航太與無人機、工具機和人工智慧等等，與新加坡產業高度互補，未來可攜手拓展全球市場。

