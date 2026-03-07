林佳龍自吐瓦魯返台 持續透過榮邦計畫深化兩國關係

外交部表示，部長林佳龍以總統特使身分結束吐瓦魯訪問行程並於今天清晨返抵國門，此行除與吐方共同主持工程竣工儀式，並簽署台吐避免雙重課稅等協定，美日澳紐等國共建的海底電纜亦已上陸，未來將透過榮邦計畫持續深化兩國關係。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍應南太平洋友邦吐瓦魯國政府的邀請，以總統特使身分於4日至5日率團訪問吐瓦魯國，並在今天清晨經澳洲順利返抵國門，過程順利圓滿。

外交部說明，去年11月吐瓦魯國總理戴斐立（Hon.Feleti Teo）訪問台灣，並在總統賴清德見證下，兩國簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」，為兩國關係奠定堅固的基礎，這次賴總統指派林佳龍擔任特使訪吐，彰顯對台吐情誼的珍惜與重視。

外交部指出，林佳龍訪吐期間會晤代理總督皮塔（H.E. Afelee Pita）、戴斐立、國會議長伊塔雷理（Hon. Sir Iakoba Italeli）、內閣部長等政要及在地傳統領袖，並獲戴斐立以國宴款待。

外交部提到，林佳龍訪吐期間並另主持台灣援建的吐國國會大樓預定地「地質鑽探儀式」，凸顯台灣對援建工程品質的重視。而台灣在2024年攜手澳紐等理念相近國注資「台灣—吐瓦魯海岸調適計畫（TTCAP）－填海造陸工程」亦在近期完工，林佳龍利用這次訪問機會，與吐方共同主持竣工撥交儀式，以具體行動展現台灣協助吐國強化國家海岸線及國土氣候韌性的決心。

此外，台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃鋪建的Vaka海底電纜已在2024年11月完成上陸工程，配合台灣「榮邦計畫」下「可信賴網路及數位治理」旗艦計畫，以提升吐國對外通聯效能與數位韌性。未來台灣將持續協助吐國建構資安能力，並在本區推動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK ManagementInitiative on International Undersea Cables），打造更具韌性的國際海纜安全網。

外交部表示，林佳龍此行亦代表台灣財政部簽署「台吐避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並參訪台吐智慧農業與智慧醫療等領域的雙邊合作成果，盼帶動未來台灣更多業者參與對吐投資，以及鼓勵台灣漁業界善用去年簽署的「台吐多樣化漁業合作協定」，並深化台吐多元漁業合作，響應本部「榮邦計畫」。

外交部最後強調，台、吐建交至今，兩國在諸多領域長期深入合作，成果有目共睹。未來台灣亦將在「總合外交」的理念下，推動「榮邦計畫」之進一步落實，促成公私協力，加強布局友邦國家。