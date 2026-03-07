林佳龍自吐瓦魯返台 持續透過榮邦計畫深化兩國關係

快訊

中央社／ 台北7日電

外交部表示，部長林佳龍以總統特使身分結束吐瓦魯訪問行程並於今天清晨返抵國門，此行除與吐方共同主持工程竣工儀式，並簽署台吐避免雙重課稅等協定，美日澳紐等國共建的海底電纜亦已上陸，未來將透過榮邦計畫持續深化兩國關係。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍應南太平洋友邦吐瓦魯國政府的邀請，以總統特使身分於4日至5日率團訪問吐瓦魯國，並在今天清晨經澳洲順利返抵國門，過程順利圓滿。

外交部說明，去年11月吐瓦魯國總理戴斐立（Hon.Feleti Teo）訪問台灣，並在總統賴清德見證下，兩國簽署「台吐團結共榮條約」、「台吐多樣化漁業合作協定」以及「台吐運動交流合作意向書」，為兩國關係奠定堅固的基礎，這次賴總統指派林佳龍擔任特使訪吐，彰顯對台吐情誼的珍惜與重視。

外交部指出，林佳龍訪吐期間會晤代理總督皮塔（H.E. Afelee Pita）、戴斐立、國會議長伊塔雷理（Hon. Sir Iakoba Italeli）、內閣部長等政要及在地傳統領袖，並獲戴斐立以國宴款待。

外交部提到，林佳龍訪吐期間並另主持台灣援建的吐國國會大樓預定地「地質鑽探儀式」，凸顯台灣對援建工程品質的重視。而台灣在2024年攜手澳紐等理念相近國注資「台灣—吐瓦魯海岸調適計畫（TTCAP）－填海造陸工程」亦在近期完工，林佳龍利用這次訪問機會，與吐方共同主持竣工撥交儀式，以具體行動展現台灣協助吐國強化國家海岸線及國土氣候韌性的決心。

此外，台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃鋪建的Vaka海底電纜已在2024年11月完成上陸工程，配合台灣「榮邦計畫」下「可信賴網路及數位治理」旗艦計畫，以提升吐國對外通聯效能與數位韌性。未來台灣將持續協助吐國建構資安能力，並在本區推動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK ManagementInitiative on International Undersea Cables），打造更具韌性的國際海纜安全網。

外交部表示，林佳龍此行亦代表台灣財政部簽署「台吐避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並參訪台吐智慧農業與智慧醫療等領域的雙邊合作成果，盼帶動未來台灣更多業者參與對吐投資，以及鼓勵台灣漁業界善用去年簽署的「台吐多樣化漁業合作協定」，並深化台吐多元漁業合作，響應本部「榮邦計畫」。

外交部最後強調，台、吐建交至今，兩國在諸多領域長期深入合作，成果有目共睹。未來台灣亦將在「總合外交」的理念下，推動「榮邦計畫」之進一步落實，促成公私協力，加強布局友邦國家。

國共 海底電纜

相關新聞

賴總統維安摸走6顆簽名球 藍營點出：這是值得警惕的國安危機

台日棒球邀請賽2月27日在大巨蛋開打，總統賴清德到台北大巨蛋力挺中華隊，一名負責總統行程前端安檢的江姓軍人，偷走球員休息室內的6顆棒球。對此，國民黨台北市港湖區市議員擬參選人陳冠安今指出，總統維安，禁不起一點誘惑，這才是值得警惕的國安危機。

川習會3月底登場 美前駐中國大使：盼川普捍衛對台政策

美國總統川普預計月底出發訪問北京，美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日表示，美中除了討論經貿議題之外，他預料台灣也會被納入川習會討論的議題內；伯恩斯期盼川普政府到時會捍衛美國長期的對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻能力。

不顧TPASS預算？飛東京看經典賽 郭國文挨酸「不是投給你去看球的」

立法院院會昨天決議，同意行政院先動支今年度中央政府總預算中718億元新興項目預算，同時也將政院版及國民黨版軍購條例付委審查；不過，昨天有22名綠委缺席院會，更傳出其中有十多名是在日本東京看經典賽。立委郭國文在臉書貼出在東京巨蛋的加油照片，就被網友批評，「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的」。

訪美前持續推動城市外交 盧秀燕昨接待新加坡駐台代表符秀麗

台中市長盧秀燕11日即將訪美，昨接待新加坡駐台北商務辦事處新任代表符秀麗，表示台中與新加坡互動密切，中部產業與新加坡產業高度互補，期盼未來深化合作，拓展全球市場。符則指出，台灣已經是新加坡重要貿易夥伴，邀請盧參加今年6月在新加坡的世界城市峰會。

台灣要出資升級美軍基地？呂坤修訪菲軍事合作浮檯面

菲律賓與美日軍艦上周在南海及巴士海峽舉行聯合巡航軍演，首度逼近台灣南側，外界關注台海局勢的關聯性，但菲律賓軍方強調並非針對特定國家。據了解，美國與協力國家強化第一島鏈防衛，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，雙方對軍事交流、裝備援贈與軍備合作持續討論，美方還建議台灣挹注資金助菲律賓美軍基地升級。據了解，陸軍司令呂坤修今年2月密訪菲律賓，對此，陸軍司令部表示，沒有評論。

【專家之眼】立委資格疑義不能凌駕國會監督

行政院長卓榮泰日前表示，在資格確認前，各部會一律不提供資料，並於國會以「李女士」稱呼李貞秀委員，形同不接受其質詢，使原本的資格爭議迅速升高為憲政衝突。然李貞秀既已完成就職宣誓，在其資格未經有權機關依法律程序確認喪失前，應推定其為現職立委。行政機關若先行限制其監督權，已非單純法律適用，而是權力界線的逾越。

