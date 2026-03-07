快訊

賴總統維安摸走6顆簽名球 藍營點出：這是值得警惕的國安危機

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。圖／賴清德總統臉書
賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。圖／賴清德總統臉書

台日棒球邀請賽2月27日在大巨蛋開打，總統賴清德到台北大巨蛋力挺中華隊，一名負責總統行程前端安檢的江姓軍人，偷走球員休息室內的6顆棒球。對此，國民黨台北市港湖區市議員擬參選人陳冠安今指出，總統維安，禁不起一點誘惑，這才是值得警惕的國安危機。

陳冠安在臉書指出，「有夠離譜」昔有蔡英文隨扈「超買」私煙，現有賴清德維安「超拿」紀念球。賴清德出席台日棒球交流賽，結果維安人員竟然跑進休息室，順手拿走簽名棒球。這不是一般工作人員，而是打著「國家安全」名義進場的維安人員。

他說，總統維安，是國家最核心、最嚴肅的防線。人民願意給予高度授權，是因為相信這些人是為了保護國家、保護社會，而不是利用權力進入管制區順手牽羊。連總統身邊的維安體系都如此失序，禁不起一點誘惑。這才是值得警惕的國安危機。

中華隊 經典賽 賴清德 維安

