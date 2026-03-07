快訊

香江風情／李強談港澳要求「治理效能」背後藏何深意？

又變冷！苗栗公館10.8度「比迎風面地區冷」原因曝...周末北東溼答答

獨／陳淑樺神隱多年去哪了？李麗芬揭她好奇「結婚的感覺」對話曝光！

不顧TPASS預算？飛東京看經典賽 郭國文挨酸「不是投給你去看球的」

聯合報／ 記者程平／台北報導
立法院院會昨天TPASS預算及軍購條例等議案，不過，卻有十多名綠委在日本東京看經典賽。立委郭國文在臉書貼出在東京巨蛋的加油照片，就被網友批評，「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的」。 圖／取自郭國文臉書
立法院院會昨天TPASS預算及軍購條例等議案，不過，卻有十多名綠委在日本東京看經典賽。立委郭國文在臉書貼出在東京巨蛋的加油照片，就被網友批評，「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的」。 圖／取自郭國文臉書

立法院院會昨天決議，同意行政院先動支今年度中央政府總預算中718億元新興項目預算，同時也將政院版及國民黨版軍購條例付委審查；不過，昨天有22名綠委缺席院會，更傳出其中有十多名是在日本東京看經典賽。立委郭國文在臉書貼出在東京巨蛋的加油照片，就被網友批評，「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的」。

昨天台日大戰開打前，郭國文就在臉書貼文表示，「台日大戰！我準備好了！雙方先發名單陣容豪華，一定會是一場精彩的比賽！」郭國文還對在台灣大螢幕前觀戰的鄉親喊話，要大家「團結一心為Team Taiwan加油！」郭國文還秀出鄉親跟他索取簽名的照片，表示很開心能與到台南鄉親。

不過，由於昨天立法院在處理攸關TPASS等新興項目預算及軍購特別條例等議案，郭國文前進東京幫中華隊加油的作法也受到質疑。有網友就批評，「對對對，去看棒球，立法院都不用去沒關係」，也有網友表示，「開議期間跑去看球是直接放棄立法院了是不是啊？」

由於最後中華隊慘敗，也有網友開酸，「有沒有一種可能是因為你去看導致輸球？」也有網友說，「難怪會輸球」，更有網友質疑郭國文「自費還是拿公關票？」

昨天台日大戰開打前，郭國文在臉書秀出鄉親跟他索取簽名的照片，表示很開心能見到台南鄉親。 圖／取自郭國文臉書
昨天台日大戰開打前，郭國文在臉書秀出鄉親跟他索取簽名的照片，表示很開心能見到台南鄉親。 圖／取自郭國文臉書

不顧TPASS預算？飛東京看經典賽 郭國文挨酸「不是投給你去看球的」

立法院院會昨天決議，同意行政院先動支今年度中央政府總預算中718億元新興項目預算，同時也將政院版及國民黨版軍購條例付委審查；不過，昨天有22名綠委缺席院會，更傳出其中有十多名是在日本東京看經典賽。立委郭國文在臉書貼出在東京巨蛋的加油照片，就被網友批評，「投給你是去立法院開會，不是投給你去看球的」。

