川習會3月底登場 美前駐中國大使：盼川普捍衛對台政策

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。記者陳熙文／攝影
美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。記者陳熙文／攝影

美國總統川普預計月底出發訪問北京，美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）6日表示，美中除了討論經貿議題之外，他預料台灣也會被納入川習會討論的議題內；伯恩斯期盼川普政府到時會捍衛美國長期的對台政策，包括提供台灣軍事技術，以擴大嚇阻能力。

川普預定3月底訪問北京，財政部長貝森特預計3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰，計畫為川普與中國領導人習近平之間的會面確立框架；根據報導，習近平在與川普會面時，擬提出一項重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場，以削弱台灣的信心。

伯恩斯6日受邀於喬治華盛頓大學發表談話，他表示，贊同川普與中國有更多的談話，指要維持和平，就要維持美中之間的互動見面。

伯恩斯表示，他預料川習會會討論到貿易、供應鏈，以及芬太尼等議題；伯恩斯指出，雙方會聚焦在關稅，並期待雙方今年能在關稅上達成休戰，美中不再用飛機引擎、稀土等資源來威脅彼此，中國也能回歸購買美國的農產品；伯恩斯說，他贊同川普，必須要穩住美中經貿關係。

伯恩斯並表示，他預期美中關係可能在川普政府之下進入一段穩定期，降低彼此的競爭關係，但也擔心這會對台灣、日本、菲律賓等盟友造成影響；伯恩斯希望，美國在川習會，以及川習會之後，不會減少心力捍衛美國盟友的權益。

伯恩斯指出，他也預期川習會中會談到台灣，期盼川普政府到時會捍衛美國長期、長達半世紀的對台政策，包括一中政策、美國在台灣關係法之下的義務，以及美國持續提供防衛軍事技術給台灣，讓台灣擴大嚇阻能力，同時讓美國在西太平洋上有足夠的駐軍以達到嚇阻。

此外，伯恩斯也點出，美中作為目前世界上的經濟和軍事最大國，雙方雖非敵人，但有無可避免的高度競爭關係，尤其在軍事、科技、經濟和人權價值上是競爭對手。

伯恩斯認為說，就算美國基於國家安全不願意競爭，中國也不會停止與美國競爭，並表示，美中在大議題上合作的同時，會持續競爭，但要和平共處。

