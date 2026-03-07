【專家之眼】立委資格疑義不能凌駕國會監督

行政院長卓榮泰日前表示，在資格確認前，各部會一律不提供資料，並於國會以「李女士」稱呼李貞秀委員，形同不接受其質詢，使原本的資格爭議迅速升高為憲政衝突。然李貞秀既已完成就職宣誓，在其資格未經有權機關依法律程序確認喪失前，應推定其為現職立委。行政機關若先行限制其監督權，已非單純法律適用，而是權力界線的逾越。

問題的核心在於，必須區分兩件事：立委資格是否存有疑義，與現職立委能否行使職權。資格得依法調查、循程序認定；但在身分尚未被合法否定之前，其職權不應由行政機關片面限制。否則，只要以「資格待確認」為由，行政權便可決定是否接受國會監督，形同由行政機關實質決定誰得行使立法權。今日可因「有疑義」封殺一人，明日便可能因「不合意」排除他人，監督制度勢必逐步鬆動。

即使主管機關認為其參選資格存有疑義，依法仍須循程序處理。《公職人員選舉罷免法》規定，當選無效之訴須由選舉委員會依法提起。然而目前中央選舉委員會因委員人數不足，無法召開委員會決議，相關程序須待立法院完成委員同意權、組成新的委員會後方能討論。在此之前，行政機關即先行限制其監督職權，不僅逾越權限，也形同以行政權預斷司法結果。

依憲法第62條、第63條，立法委員代表人民行使立法權並議決法律與預算；憲法增修條文第3條第2項亦保障立委對行政院及各部會首長之質詢權。立委來源雖有不同，職權並無等差。行政院若僅對特定立委拒絕提供資料或拒絕回應質詢，即構成差別待遇，亦牴觸憲法第7條平等原則。在資格尚待確認之際，行政權更無權將其降為「次等委員」。

更重要的是，索資與質詢並非個人特權，而是國會整體監督機制。即使排除某一委員，其所涉政策仍可能由其他立委追問，行政機關並無從真正迴避監督。選擇性回應監督，侵蝕的不是個人聲望，而是制度信任。

就法律體系而言，若僅援引《國籍法》第20條，忽略同條第4項允許就職後一年內完成喪失國籍程序，並明定「其他法律另有規定者，從其規定」，即屬片面適用。兩岸人民權利義務本依憲法增修條文第11條形成特別規範體系，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第21條係基於兩岸治權互不隸屬的憲政現實，採設籍滿十年作為參政門檻；《國籍法》第20條則係規範取得外國國籍後之公職限制，兩者規範對象與制度目的並不相同。

考量放棄原身分在程序上存在制度性障礙，且主管機關亦指出陸配辦理除籍程序確有實務困難，立法者乃以設籍年限作為制度性替代設計。未完成退籍程序是否當然喪失現職資格，仍應透過司法程序確認，而非由行政機關自行解釋並轉化為職權封鎖。

司法院釋字第385號早已揭示，法律適用須置於整體制度脈絡中理解，不得割裂規範體系而片面適用，以維持權利義務之衡平。陸配參政既屬兩岸關係之特別法制範圍，其參選資格既已由《兩岸人民關係條例》第21條明文規範，主管機關即應依其特別規範整體適用，不得逕以規範一般外國人之《國籍法》另行限縮。否則即屬體系割裂，亦違反法律整體適用之憲法要求。

社會期待憲政對話之際，若行政權對特定立委封鎖資料，勢將加深對立並削弱監督正當性。資格疑義可循程序查明，但在未經合法否定前，不應以行政裁量限制其職權。

憲政體制之所以仰賴程序，正因權力不得自行擴張；若監督權可由行政權決定存在與否，分權制衡即將流於形式。行政院長作為行政首長，尤應展現憲政高度，回到程序、尊重監督，使爭議在制度中解決，而非在權力中擴張，否則「依法行政」終將淪為口號。