中選會人事案 最快13日投票

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀身分爭議持續延燒，行政院稱僅有中選會能對李貞秀提起當選無效之訴，也讓各界關注立法院接下來如何審查中選會人事案？立法院朝野昨同意將中選會同意權案列入三月十三日議程，最快當天即可進行投票。在野黨立委表示，將嚴格審查中選會委員名單。

行政院發言人李慧芝指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，然而中選會目前僅剩四位委員，因人數不夠無法召開委員會。對此，中選會代理主委吳容輝表示，要等到中選會的委員會成立之後才有辦法討論，在此之前，李貞秀的立委資格認定回到「國籍法」第廿條的規定。

立法院朝野協商昨將中選會人事同意權案列入三月十三日議程，最快當天就可進行人事同意權投票。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，黨團將請立法院長韓國瑜儘速召開朝野協商並行使同意權。中選會身為民主憲政的守護者，委員須具備高度專業素養與中立立場，才能確保選務工作都在公平、公正、透明的原則下獨立運行。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則說，李貞秀已取得中選會當選證明，也在大法官前宣誓就職，就是一個合格的立法委員；至於中選會人事同意權，怠惰癱瘓的是卓榮泰。另針對中選會人事案，既然各黨團有共識，就會以是否具備專業性及公正性的標準，嚴格審查中選會新任委員的提名名單。

中選會目前僅剩四名委員在任，根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會置委員九人至十一人，必須二分之一出席才能開會。行政院去年已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院，目前仍待立法院審查。

中選會 行政院 立法院 李貞秀 李慧芝

相關新聞

整棟包紅？傳黨中央考慮多添紅色元素 國民黨：絕非事實

國民黨主席鄭麗文去年就職，近期國民黨也更新主視覺，增添紅色元素。有媒體報導指，國民黨中央黨部曾規畫「整棟包紅」，主席辦公室增加衛浴設備等。對此，國民黨表示絕非事實。

立院通過TPASS等38新興計畫！藍指22綠委缺席、拿民生來鬥爭

今年度中央政府總預算案在立法院遲遲卡關，恐衝擊ＴＰＡＳＳ等民生預算。立法院會昨天二讀通過國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團所提出的「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政院針對少子化生育補助、ＴＰＡＳＳ、治水防洪等卅八項新興計畫，金額約七一八億元先行動支。

TPASS案通過！護通勤族權益 北北基桃相挺

中央政府總預算卡關，衝擊ＴＰＡＳＳ補助，立法院昨表決通過ＴＰＡＳＳ執行計畫十五點八億元等預算案，同意先行動支。北北基桃都表支持，新北市交通局長鍾鳴時提醒行政院：「記得副署」。

冷眼集／立院表決…綠委集體失職！蹺班無心國事

立法院新會期雖然才剛開議，但重大法案已如火如荼進行中，昨日除了將賴政府視為「重中之重」的對美軍購特別條例付委審查外，另外也通過藍白黨團所提出的ＴＰＡＳＳ等新興資本支出動支案，多項攸關民生、國安議案在審查，竟多達廿多位民進黨立委未出席，不少人是赴日本看棒球。立委集體蹺班不開會，人民將看在眼裡。

不副署挨批！譴責卓揆法案 立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立院三讀的立法院組織法、衛星廣播電視法、不當黨產條例，民眾黨立法院黨團昨在立法院提案譴責卓榮泰，全案經表決在五十三票同意、廿九票不同意下逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

