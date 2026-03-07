中選會人事案 最快13日投票

民眾黨陸配立委李貞秀身分爭議持續延燒，行政院稱僅有中選會能對李貞秀提起當選無效之訴，也讓各界關注立法院接下來如何審查中選會人事案？立法院朝野昨同意將中選會同意權案列入三月十三日議程，最快當天即可進行投票。在野黨立委表示，將嚴格審查中選會委員名單。

行政院發言人李慧芝指出，根據「公職人員選舉罷免法」，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，然而中選會目前僅剩四位委員，因人數不夠無法召開委員會。對此，中選會代理主委吳容輝表示，要等到中選會的委員會成立之後才有辦法討論，在此之前，李貞秀的立委資格認定回到「國籍法」第廿條的規定。

立法院朝野協商昨將中選會人事同意權案列入三月十三日議程，最快當天就可進行人事同意權投票。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，黨團將請立法院長韓國瑜儘速召開朝野協商並行使同意權。中選會身為民主憲政的守護者，委員須具備高度專業素養與中立立場，才能確保選務工作都在公平、公正、透明的原則下獨立運行。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍則說，李貞秀已取得中選會當選證明，也在大法官前宣誓就職，就是一個合格的立法委員；至於中選會人事同意權，怠惰癱瘓的是卓榮泰。另針對中選會人事案，既然各黨團有共識，就會以是否具備專業性及公正性的標準，嚴格審查中選會新任委員的提名名單。

中選會目前僅剩四名委員在任，根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會置委員九人至十一人，必須二分之一出席才能開會。行政院去年已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院，目前仍待立法院審查。