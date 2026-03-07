聽新聞
0:00 / 0:00

不副署挨批！譴責卓揆法案 立院逕付二讀

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰蔡晉宇李人岳／台北報導
立法院國民黨與民眾黨上會期以多數通過《黨產條例》、《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》相關修法並函送行政院，行政院長卓榮泰以違憲考量不予副署，民眾黨立法院黨團提案，對行政院長卓榮泰提出譴責，今天在民進黨立委反對下，仍不敵藍白人數優勢，表決通過二讀。記者許正宏／攝影
立法院國民黨與民眾黨上會期以多數通過《黨產條例》、《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》相關修法並函送行政院，行政院長卓榮泰以違憲考量不予副署，民眾黨立法院黨團提案，對行政院長卓榮泰提出譴責，今天在民進黨立委反對下，仍不敵藍白人數優勢，表決通過二讀。記者許正宏／攝影

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立院三讀的立法院組織法、衛星廣播電視法、不當黨產條例，民眾黨立法院黨團昨在立法院提案譴責卓榮泰，全案經表決在五十三票同意、廿九票不同意下逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

不過民進黨團擁有五十一席立委，昨面對在野黨譴責卓榮泰竟只有廿九票反對。

民眾黨團主任陳智菡在臉書酸，「請問在台灣，民進黨立委剩幾位？」國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰以意識形態凌駕民意機關三讀通過的法令，霸凌憲政民主的分權制衡，現在民進黨政府不配民主進步兩字。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院最近決定不副署的三個案子，都涉及到為特定團體或特定人解套，甚至有些還在訴訟當中，尚在等待法院判決。立法院的手大剌剌介入完全不合理，民進黨團支持行政院不副署。

民眾黨團昨對卓榮泰提出譴責案，直指卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過的法案屢屢展現「不副署、不公布、不執行」怠惰態度。在賴清德總統與卓榮泰主導下，行政權恣意否決代表民意的立法權，將自身推向不受監督絕對權力，破壞權力分立與制衡民主原則，造就台灣民主史上巨大危機。

民眾黨團質疑，卓榮泰一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？因此他們對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告賴總統與卓榮泰應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，回歸憲政運作基本秩序。

莊瑞雄 副署 李彥秀 卓榮泰

延伸閱讀

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

嘆政院不副署讓教政治學為難 教授求新理論：在線等 急！

行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

政院又不副署3修法 在野痛批獨裁

相關新聞

整棟包紅？傳黨中央考慮多添紅色元素 國民黨：絕非事實

國民黨主席鄭麗文去年就職，近期國民黨也更新主視覺，增添紅色元素。有媒體報導指，國民黨中央黨部曾規畫「整棟包紅」，主席辦公室增加衛浴設備等。對此，國民黨表示絕非事實。

立院通過TPASS等38新興計畫！藍指22綠委缺席、拿民生來鬥爭

今年度中央政府總預算案在立法院遲遲卡關，恐衝擊ＴＰＡＳＳ等民生預算。立法院會昨天二讀通過國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團所提出的「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政院針對少子化生育補助、ＴＰＡＳＳ、治水防洪等卅八項新興計畫，金額約七一八億元先行動支。

TPASS案通過！護通勤族權益 北北基桃相挺

中央政府總預算卡關，衝擊ＴＰＡＳＳ補助，立法院昨表決通過ＴＰＡＳＳ執行計畫十五點八億元等預算案，同意先行動支。北北基桃都表支持，新北市交通局長鍾鳴時提醒行政院：「記得副署」。

冷眼集／立院表決…綠委集體失職！蹺班無心國事

立法院新會期雖然才剛開議，但重大法案已如火如荼進行中，昨日除了將賴政府視為「重中之重」的對美軍購特別條例付委審查外，另外也通過藍白黨團所提出的ＴＰＡＳＳ等新興資本支出動支案，多項攸關民生、國安議案在審查，竟多達廿多位民進黨立委未出席，不少人是赴日本看棒球。立委集體蹺班不開會，人民將看在眼裡。

不副署挨批！譴責卓揆法案 立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立院三讀的立法院組織法、衛星廣播電視法、不當黨產條例，民眾黨立法院黨團昨在立法院提案譴責卓榮泰，全案經表決在五十三票同意、廿九票不同意下逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

中選會人事案 最快13日投票

民眾黨陸配立委李貞秀身分爭議持續延燒，行政院稱僅有中選會能對李貞秀提起當選無效之訴，也讓各界關注立法院接下來如何審查中選會人事案？立法院朝野昨同意將中選會同意權案列入三月十三日議程，最快當天即可進行投票。在野黨立委表示，將嚴格審查中選會委員名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。