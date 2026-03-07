不副署挨批！譴責卓揆法案 立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立院三讀的立法院組織法、衛星廣播電視法、不當黨產條例，民眾黨立法院黨團昨在立法院提案譴責卓榮泰，全案經表決在五十三票同意、廿九票不同意下逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

不過民進黨團擁有五十一席立委，昨面對在野黨譴責卓榮泰竟只有廿九票反對。

民眾黨團主任陳智菡在臉書酸，「請問在台灣，民進黨立委剩幾位？」國民黨立委李彥秀表示，卓榮泰以意識形態凌駕民意機關三讀通過的法令，霸凌憲政民主的分權制衡，現在民進黨政府不配民主進步兩字。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，行政院最近決定不副署的三個案子，都涉及到為特定團體或特定人解套，甚至有些還在訴訟當中，尚在等待法院判決。立法院的手大剌剌介入完全不合理，民進黨團支持行政院不副署。

民眾黨團昨對卓榮泰提出譴責案，直指卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過的法案屢屢展現「不副署、不公布、不執行」怠惰態度。在賴清德總統與卓榮泰主導下，行政權恣意否決代表民意的立法權，將自身推向不受監督絕對權力，破壞權力分立與制衡民主原則，造就台灣民主史上巨大危機。

民眾黨團質疑，卓榮泰一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？因此他們對卓榮泰提出嚴厲譴責案，正告賴總統與卓榮泰應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，回歸憲政運作基本秩序。