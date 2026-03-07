聽新聞
冷眼集／立院表決…綠委集體失職！蹺班無心國事

聯合報／ 本報記者李人岳

立法院新會期雖然才剛開議，但重大法案已如火如荼進行中，昨日除了將賴政府視為「重中之重」的對美軍購特別條例付委審查外，另外也通過藍白黨團所提出的ＴＰＡＳＳ等新興資本支出動支案，多項攸關民生、國安議案在審查，竟多達廿多位民進黨立委未出席，不少人是赴日本看棒球。立委集體蹺班不開會，人民將看在眼裡。

立院昨處理多項民生、攸關軍購等重大議案，但表決卻是以五十四比廿九的懸殊比例通過，引發各界關注。經統計包括身兼中華職棒會長的民進黨團總召蔡其昌、民進黨立委吳思瑤、林俊憲、王義川等多達廿二位民進黨立委根本沒出席院會，據了解，有部分立委在地方跑行程，還有部分赴日參觀ＷＢＣ賽事。

國人能現場為中華隊加油觀戰固然機會難得，但綜觀昨日討論的案件，每一項都攸關國計民生，軍購特別條例是賴總統多次點名的重要關鍵法案；國防部再三警告發價書即將到期，一旦延宕恐將影響後續一連串軍購程序；ＴＰＡＳＳ更是攸關每個月近百萬通勤民眾的權益，各縣市多還在靠去年剩餘預算苦撐。結果綠委諸公卻無心國事，忙著跑行程、出國看棒球，令人訝異。

藍白積極解開民生預算僵局，行政院不只冷回無前例，還指都三月了總預算卻還沒審等。但回顧總預算為何仍破天荒卡關？歸根究柢，行政部門不依立院三讀條文編列的軍人加薪與提高警消退休金替代率預算，但也未思考其他可行之道，才使得僵局至今無解。

立院一整天下來，在野黨在想辦法解決法案與預算僵局，行政院卻仍傲嬌不思妥協，民進黨立委還集體翹班不開會，全民應該看一看，到底是誰認真看待攸關全民福祉的民生問題？又是誰裝傻不做事？

