TPASS案通過！護通勤族權益 北北基桃相挺

聯合報／ 記者林媛玲游明煌陳俊智邱書昱／連線報導

中央政府總預算卡關，衝擊ＴＰＡＳＳ補助，立法院昨表決通過ＴＰＡＳＳ執行計畫十五點八億元等預算案，同意先行動支。北北基桃都表支持，新北市交通局長鍾鳴時提醒行政院：「記得副署」。

攸關數百萬通勤族的北北基桃ＴＰＡＳＳ一二○○月票原因中央總預算卡關，經費只能支撐到今年六月，四市市長今年一月還曾開會討論如何因應。北市交通局長謝銘鴻當時轉述四市無論如何都會延續政策，否則若取消補助，通勤族每月通勤支出恐增加九百元。

鍾鳴時昨回應，立法院通過ＴＰＡＳＳ先行動支案是一件好事，中央挹注地方也避免民眾因不確定性陷恐慌，到年底都不會斷炊，「但行政院記得要副署」。

桃園市新聞處長羅楚東說，ＴＰＡＳＳ通勤月票與民生息息相關，立院通過具有急迫性及事關重大民生相關預算，市府樂觀其成，也認為是對的方向。市府統計北北基桃一二○○每年所需補助約十三點六九億元，中央負擔七點四九億元；桃竹竹苗定期票每年所需補助約九千五百萬元，中央負擔六千萬元。

基隆市交通處日前也才追加二點五四億元預算代墊，市長謝國樑表示，ＴＰＡＳＳ是北北基桃生活圈的動脈，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行，確保通勤族的權益不因預算爭議受到影響。

謝銘鴻表示，ＴＰＡＳＳ政策一直是重要的民生議題，這次表決通過，北市交通局樂觀其成，也期盼以後都能有穩定財源挹注，因政策牽涉到對於業者補助，以及民眾使用大眾運輸的便利性，影響較大，希望日後財源都不中斷。

通勤族 謝國樑 北北基桃 TPASS

相關新聞

整棟包紅？傳黨中央考慮多添紅色元素 國民黨：絕非事實

國民黨主席鄭麗文去年就職，近期國民黨也更新主視覺，增添紅色元素。有媒體報導指，國民黨中央黨部曾規畫「整棟包紅」，主席辦公室增加衛浴設備等。對此，國民黨表示絕非事實。

立院通過TPASS等38新興計畫！藍指22綠委缺席、拿民生來鬥爭

今年度中央政府總預算案在立法院遲遲卡關，恐衝擊ＴＰＡＳＳ等民生預算。立法院會昨天二讀通過國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團所提出的「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政院針對少子化生育補助、ＴＰＡＳＳ、治水防洪等卅八項新興計畫，金額約七一八億元先行動支。

TPASS案通過！護通勤族權益 北北基桃相挺

中央政府總預算卡關，衝擊ＴＰＡＳＳ補助，立法院昨表決通過ＴＰＡＳＳ執行計畫十五點八億元等預算案，同意先行動支。北北基桃都表支持，新北市交通局長鍾鳴時提醒行政院：「記得副署」。

冷眼集／立院表決…綠委集體失職！蹺班無心國事

立法院新會期雖然才剛開議，但重大法案已如火如荼進行中，昨日除了將賴政府視為「重中之重」的對美軍購特別條例付委審查外，另外也通過藍白黨團所提出的ＴＰＡＳＳ等新興資本支出動支案，多項攸關民生、國安議案在審查，竟多達廿多位民進黨立委未出席，不少人是赴日本看棒球。立委集體蹺班不開會，人民將看在眼裡。

不副署挨批！譴責卓揆法案 立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立院三讀的立法院組織法、衛星廣播電視法、不當黨產條例，民眾黨立法院黨團昨在立法院提案譴責卓榮泰，全案經表決在五十三票同意、廿九票不同意下逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

中選會人事案 最快13日投票

民眾黨陸配立委李貞秀身分爭議持續延燒，行政院稱僅有中選會能對李貞秀提起當選無效之訴，也讓各界關注立法院接下來如何審查中選會人事案？立法院朝野昨同意將中選會同意權案列入三月十三日議程，最快當天即可進行投票。在野黨立委表示，將嚴格審查中選會委員名單。

