TPASS案通過！護通勤族權益 北北基桃相挺

中央政府總預算卡關，衝擊ＴＰＡＳＳ補助，立法院昨表決通過ＴＰＡＳＳ執行計畫十五點八億元等預算案，同意先行動支。北北基桃都表支持，新北市交通局長鍾鳴時提醒行政院：「記得副署」。

攸關數百萬通勤族的北北基桃ＴＰＡＳＳ一二○○月票原因中央總預算卡關，經費只能支撐到今年六月，四市市長今年一月還曾開會討論如何因應。北市交通局長謝銘鴻當時轉述四市無論如何都會延續政策，否則若取消補助，通勤族每月通勤支出恐增加九百元。

鍾鳴時昨回應，立法院通過ＴＰＡＳＳ先行動支案是一件好事，中央挹注地方也避免民眾因不確定性陷恐慌，到年底都不會斷炊，「但行政院記得要副署」。

桃園市新聞處長羅楚東說，ＴＰＡＳＳ通勤月票與民生息息相關，立院通過具有急迫性及事關重大民生相關預算，市府樂觀其成，也認為是對的方向。市府統計北北基桃一二○○每年所需補助約十三點六九億元，中央負擔七點四九億元；桃竹竹苗定期票每年所需補助約九千五百萬元，中央負擔六千萬元。

基隆市交通處日前也才追加二點五四億元預算代墊，市長謝國樑表示，ＴＰＡＳＳ是北北基桃生活圈的動脈，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行，確保通勤族的權益不因預算爭議受到影響。

謝銘鴻表示，ＴＰＡＳＳ政策一直是重要的民生議題，這次表決通過，北市交通局樂觀其成，也期盼以後都能有穩定財源挹注，因政策牽涉到對於業者補助，以及民眾使用大眾運輸的便利性，影響較大，希望日後財源都不中斷。