立院通過TPASS等38新興計畫！藍指22綠委缺席、拿民生來鬥爭

今年度中央政府總預算案在立法院遲遲卡關，恐衝擊ＴＰＡＳＳ等民生預算。立法院會昨天二讀通過國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團所提出的「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政院針對少子化生育補助、ＴＰＡＳＳ、治水防洪等卅八項新興計畫，金額約七一八億元先行動支。

立法院會昨處理ＴＰＡＳＳ新興預算先行動支案時，民進黨團表達有異議，全案進入表決大戰，但包括民進黨團總召蔡其昌在內，許多綠委都前往東京觀賽世界棒球經典賽，多達廿二位民進黨立委未出席，最終該案以五十四票贊成、廿九票反對的懸殊比數表決通過。

行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，呼籲立院朝野儘速實質審查總預算案，無論總預算或軍購特別預算，都不應被零碎切割，國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

而原訂於二月廿五日發放的一月ＴＰＡＳＳ二點○常客優惠回饋金，因年度預算審議進度影響，已確定延後撥付，在立法院通過後是否會與二月回饋金一併於三月廿五日發放？公路局表示，相關程序完備後，會盡速辦理。

立法院昨表決通過國民黨團、民眾黨團所提出的「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，卅八項新興計畫預算包括ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫十五點八億元、公保生育給付差額補助二點三五億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助廿九點五七億元、國家藥物韌性整備計畫十八點四八億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫八億元、高雄至屏東間東西向第二條快速公路三點五二億元等。

國民黨立委李彥秀昨質疑，在野黨努力化解政治僵局，但民進黨立委人數稀稀落落，還對攸關民眾權益的新興計畫投否決票，把民生權益當成鬥爭工具。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨放行的卅八項、七一八億元計畫，實際上僅佔新興計畫二九九二億元預算的二成四，且立法院本該審查的三兆元總預算案仍持續被藍白丟包。

民眾黨立委洪毓祥表示，政府不應再對外宣稱總預算未通過就無法推動政務，實際上仍有二兆多可以執行，另外也要讓國人了解，總預算不會因為立院審議而停擺，既有的法定預算與延續性計畫本就可以執行，民進黨政府不應再阻擋。