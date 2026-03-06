封殺李貞秀？國籍法、兩岸條例全上陣 沈政男：政治角力凌駕法律

民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議持續延燒。醫師沈政男指出，政府先以國籍法攻擊她雙重國籍，再改用兩岸人民條例指其參選時仍有大陸戶籍，但立法院藍白多數阻解職，中選會人數不足，民進黨短期內難影響李貞秀立委職權。

沈政男分析，立法院藍白多數，立法院長韓國瑜未配合行政部門解職要求，李貞秀短期內仍可合法行使立委職務。賴政府希望中選會提起當選無效之訴，但中選會因委員不足無法開會，且訴訟平均需一年以上，考量李貞秀任期剩餘不到兩年，實質影響有限。

沈政男表示，李貞秀自1999年取得台灣戶籍，長期認為自身公職權利完整，行政部門若短期內以法律手段卡她資格，法律基礎不足。過去二十多年來，藍綠政黨輪替，相關條文均未被完全執行，造成現在爭議。

他指出，除非李貞秀自願卸任或民眾黨另有安排，否則她仍可依規行使立委職權，否則行政官員可能面臨瀆職風險。

沈政男也提及，政府對李貞秀持續追究立委資格，不僅涉及法律爭議，也與民進黨對不分區席次掌控及選舉布局密切相關。分析人士認為，若以兩岸人民條例挑戰李貞秀資格，不僅法律解釋空間有限，也可能引發藍白立法院與行政部門的權責衝突，短期內難以改變立委現狀。

李貞秀目前仍行使立委職權，行政部門若強行干預，恐將引發立法與行政間的程序爭議，也凸顯現行法律規定與實務執行間的落差。整體而言，這場資格爭議更像是政治角力，而非單純法律問題。