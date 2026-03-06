整棟包紅？傳黨中央考慮多添紅色元素 國民黨：絕非事實

國民黨主席鄭麗文去年就職，近期國民黨也更新主視覺，增添紅色元素。有媒體報導指，國民黨中央黨部曾規畫「整棟包紅」，主席辦公室增加衛浴設備等。對此，國民黨表示絕非事實。

鄭麗文去年上任，有媒體報導指，鄭麗文考慮將中央黨部整棟包紅，花費約是300萬元，由友好廠商贊助。但有黨內人士勸阻，擔憂整棟大紅，或遭外界聯想為「中國共產黨在台分部」，最終改為在大門兩側設置紅柱。另外，鄭麗文近期也評估為黨中央黨工全面更新辦公電腦，研議在4樓主席辦公室加裝獨立衛浴設備等。

該報導表示，文傳會副主委尹乃菁回應，從來沒有整棟大樓包紅柱的計畫，只有包紅柱；主席辦公室也沒有要加裝獨立衛浴，但確實有外界贊助的筆電和黨中央購置的桌機，會分配送到中央、地方黨部。

國民黨表示，媒體報導指稱中央黨部規畫「整棟包紅」及主席辦公室增設衛浴等內容，絕非事實。雖然報導中有刊登已回應「無相關規畫」的說明，但仍誇大報導，偏離事實，要求撤回此錯誤報導，否則將考慮採取法律行動。