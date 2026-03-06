快訊

卓榮泰下令拒絕李貞秀索資 海基會：與行政院立場一致

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文6日表示，目前還未接收過李貞秀「女士」索資的需求，會依據行政院、陸委會指示，採取一致的立場跟行動。本報系資料照
行政院卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀海基會副秘書長兼發言人黎寶文6日表示，目前還未接收過李貞秀「女士」索資的需求，但海基會立場跟政府機關一致，會依據行政院、陸委會指示，採取一致的立場跟行動。

海基會6日舉行背景說明會，黎寶文作出上述表示。

針對李貞秀就任以來，海基會是否曾拜會過她？黎寶文指出，海基會目前正在安排董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉前往立法院拜會各黨團，以及內政委員會委員。

至於拜會對象是否包含李貞秀，黎寶文僅表示，「要看雙方約訪的時間，但內政委員會的委員目前都有在安排跟接觸」。

另外，因李貞秀的戶籍爭議，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮，並特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍。

對此，黎寶文說，從去年迄今，海基會持續協助民眾處理除籍問題，已註銷戶籍的公證書已有1,108件左右。這樣的需求一直持續存在，海基會也會持續協助民眾處理。

