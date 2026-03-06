卓榮泰下令拒絕李貞秀索資 海基會：與行政院立場一致

行政院長卓榮泰下令各部會一律不提供資料給民眾黨立委李貞秀，海基會副秘書長兼發言人黎寶文6日表示，目前還未接收過李貞秀「女士」索資的需求，但海基會立場跟政府機關一致，會依據行政院、陸委會指示，採取一致的立場跟行動。

海基會6日舉行背景說明會，黎寶文作出上述表示。

針對李貞秀就任以來，海基會是否曾拜會過她？黎寶文指出，海基會目前正在安排董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉前往立法院拜會各黨團，以及內政委員會委員。

至於拜會對象是否包含李貞秀，黎寶文僅表示，「要看雙方約訪的時間，但內政委員會的委員目前都有在安排跟接觸」。

另外，因李貞秀的戶籍爭議，陸委會副主委梁文傑5日表示，這次事件引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮，並特別舉出若符合3種情況之一的陸配「二代」，務必向父母確認是否曾經在大陸設籍。

對此，黎寶文說，從去年迄今，海基會持續協助民眾處理除籍問題，已註銷戶籍的公證書已有1,108件左右。這樣的需求一直持續存在，海基會也會持續協助民眾處理。