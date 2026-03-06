立院放行718億新興計畫預算 政院冷回「速審總預算」：不應零碎切割

立法院今天通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政部門先行動支TPASS等38項計畫、共計718億元的預算。行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，呼籲立院朝野儘速實質審查總預算案。她並強調，無論總預算或軍購特別預算，都不應被零碎切割。

李慧芝說，總預算案是建設國家、服務人民之所需，很遺憾已經3月了，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照「立法院職權行使法」第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。

同時，對於行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」交付委員會審查，以及部分提案交付協商，李慧芝表示，希望這是朝野能夠理性討論國家安全議題的第一步。

李慧芝重申，政府經過長時間縝密專業的評估，依照我國國家安全的戰略規劃及建軍所需，提出了8年1.25兆的國防條例及特別預算，同時兼顧打造台灣之盾、加速AI擊殺鏈，以及強化軍工產業供應鏈三大重中之重的項目，期待立院朝野黨團繼續展現對國軍的支持，展現對國家安全的支持。

李慧芝強調，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割。國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。