立院通過718億動支案 政院：無前例籲朝野儘速審查今年度總預算

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於立法院6日通過《115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案》，同意行政部門先行動支38項計畫、共計718億元的預算，行政院發言人李慧芝表示，總預算案是建設國家、服務人民之所需，很遺憾已經3月了，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照《立法院職權行使法》第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。

而關於行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》交付協商，對此李慧芝表示，希望這是朝野能夠理性討論國家安全議題的第一步。

李慧芝也重申，政府經過長時間縝密專業的評估，依照我國國家安全的戰略規劃及建軍所需，提出了8年1.25兆的國防條例及特別預算，同時兼顧打造臺灣之盾、加速AI擊殺鏈，以及強化軍工產業供應鏈三大重中之重的項目，期待立院朝野黨團繼續展現對國軍的支持，展現對國家安全的支持。

最後，李慧芝強調，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割。國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。

李慧芝 立法院 總預算 行政院

相關新聞

立院放行718億新興計畫預算 政院冷回「速審總預算」：不應零碎切割

立法院今天通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，同意行政部門先行動支TPASS等38項計畫、共計718億元的預算。行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，呼籲立院朝野儘速實質審查總預算案。她並強調，無論總預算或軍購特別預算，都不應被零碎切割。

柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，大兒子從日本東京大學博士班畢業，24日將舉行畢業典禮，她將循正常程序向法院聲請解除限...

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

立院表決通過TPASS經費 謝國樑：民生預算先行

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，立法院今表決通過藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元。基隆市長謝國樑表示，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。

