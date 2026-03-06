立院通過718億動支案 政院：無前例籲朝野儘速審查今年度總預算

對於立法院6日通過《115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案》，同意行政部門先行動支38項計畫、共計718億元的預算，行政院發言人李慧芝表示，總預算案是建設國家、服務人民之所需，很遺憾已經3月了，今年度的中央政府總預算還未付委審查。依照《立法院職權行使法》第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。

而關於行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》交付協商，對此李慧芝表示，希望這是朝野能夠理性討論國家安全議題的第一步。

李慧芝也重申，政府經過長時間縝密專業的評估，依照我國國家安全的戰略規劃及建軍所需，提出了8年1.25兆的國防條例及特別預算，同時兼顧打造臺灣之盾、加速AI擊殺鏈，以及強化軍工產業供應鏈三大重中之重的項目，期待立院朝野黨團繼續展現對國軍的支持，展現對國家安全的支持。

最後，李慧芝強調，無論是今年度的中央政府總預算，或者軍購特別預算，預算的構成都是施政計畫的整體考量，不應被零碎切割。國家安全不能打折、總預算不能再拖，希望朝野政黨能夠化分歧為團結，理性審議。