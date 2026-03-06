立院表決通過TPASS經費 謝國樑：民生預算先行

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，立法院今表決通過藍白共提列38項新興計畫預算先行動支，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元。基隆市長謝國樑表示，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行。

謝國樑回應表示，TPASS 是北北基桃生活圈的動脈，感謝立法院發揮多數民意，強勢讓民生預算先行，確保通勤族的權益不因預算爭議受到影響。

交通處日前指出，年初基北北桃四縣市有開過會，台北悠遊卡帳戶管理中心統計結餘款的「大水庫」，北北基桃可以撐到今年6月沒有問題；因應萬一中央仍沒有補助下來，基隆市府今年度也已編列2.54億元追加預算代墊，確保有錢可用，讓基隆通勤無虞。