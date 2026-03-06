最快4月啟動燃煤發電…卓揆：會採嚴謹、專業 大家能接受的方式

美國、以色列對伊朗發動空襲，短時間看不到緩解跡象，牽動國際能源市場，傳出我國最快4月將啟動燃煤備用發電，閣揆卓榮泰今表示，會做好最嚴謹準備，採取大家最能接受的方式。

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為11天，目前已掌握至3月底的氣源，並將盡力掌握4月供應；若戰事時間拉長，最快4月將啟動燃煤備用機組發電。

卓榮泰在立法院面對媒體表示，所有因應的措施，都會預先做好嚴謹的準備規劃，隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。

龔明鑫昨天表示，原油法定安全存量是90天以上，但實際上已超過100天，調度的急迫性不急；比較關注的是天然氣的安全存量，目前有超過11天，且經調度後，3月底前的天然氣來源均可掌握，當前的努力目標是盡量增加掌握4月的天然氣來源。

據統計，台灣一個月有30艘天然氣船到港，其中10艘來自中東，其他20艘天然氣船都可如期抵港。3月還在每年11月到隔年3月的空汙管制期內，4月起過了空汙管制期，法令規定彈性增加，屆時才考慮啟用備用燃煤機組發電。

經濟部指出，目前我國燃煤發電機組包括台電的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13ＧＷ，近年為了國安需要，台電興達燃煤電廠第1至4號機組已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色。