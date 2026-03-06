切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

沈伯洋說明，切割等說法可能是外界誤解，他要表達的是過去有研究針對青鳥運動進行訪談與價值觀分析，研究顯示「青鳥」支持者在對民主信任度、多元政黨信任度以及多元包容度等方面，與國民黨、民眾黨或民進黨支持者之間都存在差異。

沈伯洋表示，網路上有人試圖將「青鳥運動」貼上特定政黨標籤，甚至將所有事件都與青鳥連結，這種操作方式過去在太陽花運動後就曾出現過，有人透過負面標籤方式打擊公民運動，企圖讓社會對相關運動產生負面印象。這些說法忽視公民團體本身的多元性，也不尊重公民運動的聲音，透過簡單貼標籤的方式去解釋社會運動，並不符合事實。

國民黨立委牛煦庭表示，沈伯洋此番說法恐怕讓「青鳥」很傷心，沈伯洋長期被視為「青鳥運動」的重要精神領袖，如今卻稱「青鳥」與民進黨價值不同，等於與支持者切割。若「青鳥」不是民進黨的狂熱支持者，難道會是國民黨或台灣民眾黨的支持者嗎？