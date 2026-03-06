【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

國民黨版軍購特別條例草案出爐，今在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額仍各說各話，對於預算規模、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

相較於行政院版軍購特別預算規模高達1.25兆元、分8年執行的計畫，國民黨提出的版本將上限匡列在3800億元，且於2028年12月31日前執行完畢，國民黨版核心邏輯在「已取得美方正式發價書（LOA）」的軍購項目先行通過，以確保國防戰力能確實提升。

這種做法與行政院版「先射箭再畫靶」，一次性要求大額授權，卻可能少了項目明細的模式大不相同。根據國民黨版軍購條例草案，除匡列上限之外，亦授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」，即「3800億+N」，其本質是為了落實監督預算，拒絕簽下一張「沒有金額上限、沒有內容明細」的空白支票，同時留了未來對美軍購的彈性，這是履行代議政治監督預算的責任。

國民黨團此次特別強調，僅支持透過美方「外國軍事銷售制度（FMS）」進行採購，而非充滿變數且透明度極低的「商業採購」。如國民黨立委王鴻薇指出，過去拉法葉艦、鐽震案的慘痛經驗，發生在商業採購過程中，因缺乏透明度而演變成國際醜聞。

全民支持強化台灣自我防衛，也支持投資國防預算，但這不代表預算執行可令執政黨為所欲為地「黑箱」。勿忘「茶葉商、馬桶商搖身一變成軍火商」的亂象，匡列明確預算、項目，要求以美方官方正式發價書為準，就是要確保每分錢都用在轉化實質戰力。

遺憾的是，每當在野黨針對國防預算提出質疑或監督時，執政黨常祭出「阻礙國防」、「中共同路人」等標籤抹黑在野黨，其實是搞錯對象。民主國家中，國會對國防支出的審核與監督本是天職，國民黨團也一再重申支持國防、重視台海安全與珍視台美關係從未改變，縱然美方施加壓力大如山，做為最大在野黨，國民黨也應堅定守住立場。

監督軍購預算、要求如實交貨、反對私相授受，是負責任在野黨應有的態度。強化國防應建立在紮實的財政紀律與透明的監督體制之上，而非建立在政治操弄與汙名化標籤之上。只有當國防採購能走在陽光下，在人民的監督中穩健執行，台灣的安全才能獲得真正的守護。