【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

聯合報／ 記者屈彥辰
國民黨立法院黨團昨上午舉行黨團大會，會後記者會由立委王鴻薇（左起）、黨團書記長林沛祥、馬文君出席，並表示國民黨支持對美軍購，說明國民黨版軍購條例草案主要內容。記者曾原信／攝影
國民黨版軍購特別條例草案出爐，今在立院與政院版、民眾黨版共同付委併案審查，但朝野對於軍購金額仍各說各話，對於預算規模、執行年限及監督機制，意見、邏輯截然不同。強化國防安全是全民共識，當然也是朝野共同責任，但在面對動輒千億、甚至兆元的特別預算舉債，尤其其中還包含大量未知的商購案，如何避免流於「凱子軍購」，並建構真正公開透明的機制，才是對台灣民主制度與財政紀律的真正考驗。

相較於行政院版軍購特別預算規模高達1.25兆元、分8年執行的計畫，國民黨提出的版本將上限匡列在3800億元，且於2028年12月31日前執行完畢，國民黨版核心邏輯在「已取得美方正式發價書（LOA）」的軍購項目先行通過，以確保國防戰力能確實提升。

這種做法與行政院版「先射箭再畫靶」，一次性要求大額授權，卻可能少了項目明細的模式大不相同。根據國民黨版軍購條例草案，除匡列上限之外，亦授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」，即「3800億+N」，其本質是為了落實監督預算，拒絕簽下一張「沒有金額上限、沒有內容明細」的空白支票，同時留了未來對美軍購的彈性，這是履行代議政治監督預算的責任。

國民黨團此次特別強調，僅支持透過美方「外國軍事銷售制度（FMS）」進行採購，而非充滿變數且透明度極低的「商業採購」。如國民黨立委王鴻薇指出，過去拉法葉艦、鐽震案的慘痛經驗，發生在商業採購過程中，因缺乏透明度而演變成國際醜聞。

全民支持強化台灣自我防衛，也支持投資國防預算，但這不代表預算執行可令執政黨為所欲為地「黑箱」。勿忘「茶葉商、馬桶商搖身一變成軍火商」的亂象，匡列明確預算、項目，要求以美方官方正式發價書為準，就是要確保每分錢都用在轉化實質戰力。

遺憾的是，每當在野黨針對國防預算提出質疑或監督時，執政黨常祭出「阻礙國防」、「中共同路人」等標籤抹黑在野黨，其實是搞錯對象。民主國家中，國會對國防支出的審核與監督本是天職，國民黨團也一再重申支持國防、重視台海安全與珍視台美關係從未改變，縱然美方施加壓力大如山，做為最大在野黨，國民黨也應堅定守住立場。

監督軍購預算、要求如實交貨、反對私相授受，是負責任在野黨應有的態度。強化國防應建立在紮實的財政紀律與透明的監督體制之上，而非建立在政治操弄與汙名化標籤之上。只有當國防採購能走在陽光下，在人民的監督中穩健執行，台灣的安全才能獲得真正的守護。

民眾黨 軍購 特別預算

相關新聞

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

李貞秀資格動不了？中選會 : 人事不足無法開會

行政院長卓榮泰不承認陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委的資格，傳公部門將向法院提起當選無效之訴；行政院說，能提出的機關僅選舉委員會。中選會代理主委吳容輝今表示，要等立院通過中選會人事案後，才會進入討論階段，在此之前，李貞秀立委資格的問題，應回歸國籍法第20條的規定。

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

藍營新領頭羊、共主？盧秀燕陷「姐弟之爭」接班難題，2026九合一與2028大選前哨戰提前開打？

